von TINA FrÖHLICH

Eishockey: Das erste DEL-Wochenende liegt hinter den Schwenninger Wild Wings. Mit der Ausbeute an Punkten (zwei) kann man sicher zufrieden sein, Gründe für einige Sorgenfalten gibt es aber eben auch.

Der Start in die neue Saison gelang am Freitagabend prächtig. Gegen die favorisierten Ice Tigers aus Nürnberg (3:2 nach Verlängerung) überzeugten die Schwarzwälder mit herzhaftem Kampfgeist, einer prima Moral und einigen gelungenen Spielzügen. Besonders die Sturmreihe mit den beiden Neuzugängen Ville Korhonen und Phil McRae sowie Wirbelwind Stefano Giliati überzeugte gegen die Franken, zeichnete für zwei Treffer verantwortlich und könnte ein Versprechen für die Zukunft sein. Nach dem Abgang von Will Acton war befürchtet worden, dass es mit dem Tore schießen für die Wild Wings noch schwieriger werden würde als in der vergangenen Spielzeit, in der in 52 Partien nur 123 Treffer gelangen. Ironischerweise war eben jener Will Acton, nun in den Reihen der Nürnberger, am vergangenen Freitag kaum zu sehen. „Ich kann nicht genau sagen, was diesmal der Schlüssel war. Schwenningen hat eine gute Mannschaft und wir haben ein schweres Spiel erwartet. Für mich war es eine Rückkehr mit gemischten Gefühlen“, meinte der ehemalige SERC-Kapitän nach seinem schwachen Auftritt in der Helios-Arena.

Ähnlich gemischte Gefühle hatten die Schwäne nach dem Spiel und vor allem nach dem kompletten Wochenende. Zunächst einmal waren bereits am Freitag zwei weitere Verletzte dazugekommen. Nach dem ersten Drittel wurde Neuzugang Rihards Bukarts von Teamkollege Simon Danner vom Eis geführt worden. Kurze Zeit später stand der 22-jährige Lette wieder an der Bande und berichtete nichts Gutes. „Ich habe mich an den Adduktoren verletzt und gehe von etwa vier Wochen Pause aus“, erklärte Bukarts mit traurigem Gesicht und einem Schulterzucken.

Im zweiten Abschnitt bekam Verteidiger Kalle Kaijomaa einen Puck ins Gesicht und musste ebenfalls für den Rest des Spiels sowie für die sonntägliche Partie in Wolfsburg passen. Bei den Niedersachsen standen den Schwenningern am Sonntag nur noch sechs von zehn Ausländern zur Verfügung, insgesamt nur 17 Feldspieler. Deshalb machten die Schwenninger schon gleich zu Beginn der Saison von der Möglichkeit Gebrauch, den Kader mit Förderlizenzspielern von Kooperationspartner Ravensburg aus der DEL 2 aufzustocken. Daniel Pfaffengut und Daniel Schwamberger fuhren aber nicht nur einfach mit, sie erhielten auch Eiszeit. Stürmer Pfaffengut spielte an der Seite von Marc El-Sayed und Julian Kornelli immerhin knappe sechs Minuten, Verteidiger Schwamberger wurde für sieben Minuten eingesetzt. „Die beiden haben das gut gemacht. Sie haben ja nur am Samstag kurz mittrainiert und mussten sich auf ein doch etwas anderes Eishockey und ein anderes Spielsystem einstellen. Dafür war es sehr okay“, lobte Schwenningens Manager Jürgen Rumrich die Aushilfskräfte aus Oberschwaben.

Nicht nur bei diesen beiden Youngsters stimmte die Leistung zu weiten Teilen. Die komplette Mannschaft zeigte nach Startschwierigkeiten eine ansprechende Partie, strahlte allerdings wenig Torgefahr aus und nutzte ihre Chancen nicht. „Wolfsburg hat das besser gemacht“, analysierte Co-Trainer Petteri Väkiparta nach dem Spiel. Er vertrat bei der Pressekonferenz Chefcoach Pat Cortina, der zu diesem Zeitpunkt bereits im Zug nach München saß, um den freien Montag bei seiner Familie zu verbringen. „Wir hatten nicht so viele Chancen, aber auch nicht viele zugelassen. Wir haben gut gekämpft und ganz gut gespielt, aber das Momentum nicht gefunden“, so Väkiparta.

Unterm Strich stehen aber immerhin zwei Punkte nach dem ersten Wochenende und die Aussicht, dass sich die Personalsituation für die nächsten Spiele zumindest etwas entspannen könnte. Kaijomaa sollte am Freitag gegen die Düsseldorfer EG wieder fit sein. Die Stürmer Istvan Bartalis (Jochbeinbruch) und Kai Herpich (Handverletzung) sind seit mehreren Tagen wieder im Mannschaftstraining. „Wir müssen bei beiden abwarten, wie es am Freitag aussieht“, so Rumrich. Mit Bukarts und Markus Poukkula stehen dennoch zwei Offensivkräfte mittelfristig nicht zur Verfügung, was den Gedanken an einen weiteren Neuzugang aufkommen lässt. Nicht aber bei den Verantwortlichen der Wild Wings. „Nein, das ist keine Option“, sagt der Manager unmissverständlich.

