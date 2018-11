von Werner Feisst

Eishockey: Diesen Tag wird Paul Thompson so schnell nicht vergessen. Der neue Cheftrainer der Wild Wings absolvierte mit den Schwenninger Profis das erste Eistraining und stellte sich anschließend der Öffentlichkeit vor.

Thomspons erster großer Auftritt bei den Wild Wings

Gut ein Dutzend Journalisten wollten sich die Pressekonferenz mit Schwenningens neuem Trainer nicht entgehen lassen. Der Mann aus Birmingham kommunizierte ausschließlich in seiner Muttersprache: englisch. Dabei sprudelten die Sätze nur so aus ihm heraus. Thompson wirkte überzeugt von sich und seiner Mission, die in folgendem Satz gipfelte: „Wir wollen die Playoff-Runde erreichen.“ Angesichts der Tabellensituation ein mutiger Satz. Einen offiziellen Anzug der Wild Wings trug Thompson noch nicht, dafür war die Zeit wohl zu knapp. Aber auch in Jeans und blauem Privatjacket machte der Neue eine gute Figur. Das Wild Wings-Emblem, das am Revers haftete, sollte verdeutlichen, dass sich Thompson zu 100 Prozent mit dem Klub identifiziert. Um so schnell wie möglich Deutsch zu lernen, will er sich eine entsprechende App auf sein Smartphone laden. Dann wird er sicher bald noch andere Wörter kennen, als nur „danke, danke, danke“.

Paul Thompson stellt sich vor:

Das sagt Schwenningens Kapitän

Simon Danner über den neuen Chefoach

„Wir haben uns am Sonntagmittag im Schwenninger Cafe Dammert getroffen und uns zwei Stunden lang unterhalten. Es ging vor allem um Taktik. Thompson hat mir erklärt, was er und wie er es machen will. Er will einiges verändern, offensiver spielen und aggressiver forechecken lassen. Außerdem müssen wir künftig schneller aus der eigenen Zone raus. Seine Ideen sind sehr gut und haben mich sofort überzeugt. Wir sind in diesen Dingen zu 100 Prozent einer Meinung. Thompson hat eine sympathische Ausstrahlung und bei mir einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Was in der Vergangenheit war, spielt für ihn keine Rolle. Thompson vergleicht die Mannschaft mit einem leeren Buch, das er ausschließlich mit seinen eigenen Eindrücken vollschreiben will. Ich finde es gut, dass wir einen Trainer haben, der uns überhaupt nicht kennt und bei null anfängt.

So verlief das erste Training unter Paul Thompson

Die erste Übungseinheit am Montagmorgen dauerte exakt 75 Minuten. Die Ansagen des neuen Coaches waren klar und deutlich. Das war auch notwendig, denn Thompson hatte seine Pfeife vergessen. Die Spieler absolvierten intensive Laufübungen, was nach einer längeren Pause völlig normal ist. Ansonsten ließ Thompson das Zweikampfverhalten und Spielformen zwei gegen zwei auf ein Tor trainieren. Auch beim abschließenden Penaltyschießen war die Stimmung auf dem Eis gut. Kapitän Simon Danner beschreibt das Training so: „Wir waren etwas länger auf dem Eis, weil sich Thompson einen Eindruck von uns verschaffen und schauen wollte, wie wir drauf sind. Er wollte, dass wir Gas geben. Es herrschte eine bessere Atmosphäre auf dem Eis als zuletzt. Nach zweieinhalb Jahren mal wieder andere Übungen zu absolvieren, tut uns Spielern auch gut.

Thompsons Karriere als Sportler

Als Engländer jagte Thompson im Mutterland des Fußballs zunächst dem runden Leder hinterher, und zwar als Verteidiger. Anschließend wechselte er zum Eishockey und spielte im Sturm. Mit 24 Jahren erlitt er im Rückenbereich mehrere Brüche , die seine aktive Karriere bald beendeten. Daraufhin stieg Thompson als Trainer ein. Er arbeitete bei Vereinen in Dänemark, Schweden und England. Von 2006 bis 20111 war er Cheftrainer der englischen Eishockey-Nationalmannschaft. Für seine Verdienste um den Kufensport auf der Insel wurde ihm sogar ein Ehrendoktor-Titel im Bereich Sportwissenschaft verliehen. Nun will er in der Deutschen Eishockey Liga Fuß fassen und alles dafür tun, dass sein Engagement bei den Wild Wings über den 30. April 2019 hinausgeht. „Ich will auch nächste Saison Trainer in Schwenningen sein“, hat er sich vorgenommen.

Thompsons Domizil im Schwarzwald

Der Trainer kam am Wochenende allein an den Neckarursprung und wohnt derzeit im Hotel Zentral. Demnächst wird er in Bad Dürrheim eine Wohnung beziehen, vermutlich jene, die auch sein Vorgänger Pat Cortina nutzte. Ehefrau Samantha wird samt der 21-jährigen Tochter Georgia und dem 16-jährigen Sohnemann Ross in England bleiben, an Weihnachten aber zu Besuch in den Schwarzwald kommen. Erst wenn Thompson längerfristig Trainer der Wild Wings bleibt, dürfte ein Umzug der gesamten Familie ein Thema sein.

So kam der Kontakt mit Schwenningen zustande

Paul Thompson zählte zu jenen Kandidaten, die sich nach Cortinas Entlassung für den Job als Chefcoach bei den Wild Wings beworben hatten. „Ich hatte von meinem Agenten erfahren, dass Schwenningen einen Trainer sucht“, sagte der 53-Jährige, der unbedingt in die Deutsche Eishockey Liga wollte. Kurze Zeit später hatte Wild Wings-Manager Jürgen Rumrich eine Mail mit dem gesamten Lebenslauf von Thompson in seinem Postfach. „Der Mann hat sofort mein Interesse geweckt. Ich habe mich bei verschiedenen Stellen über Thompson erkundigt und nur positive Rückmeldungen erhalten“, sagte Rumrich. Nach einem persönlichen Telefonat wuchs bei Rumrich die Überzeugung, dass der Brite genau der richtige Mann für die Wild Wings sei. „Die Chemie hat sofort gestimmt“, sagte der Manager. Als er gemeinsam mit den beiden Gesellschaftern der Wild Wings GmbH, Michael und Alexander Werner, via Skype mit Thompson sprach, waren die Verhandlungen schon weit fortgeschritten. Der Rest war nur noch Formsache. Und nun ist er hier.

Welche Spieler bei Thompsons DEL-Premiere fehlen

Der neue Wild Wings-Chefcoach wird bei seinem Debüt auf zwei Finnen verzichten müssen. Neben dem langzeitverletzten Markus Poukkula fällt auch Verteidiger Kalle Kaijomaa aus. „Kalle hat sich bei unserem letzten Spiel gegen Berlin eine Unterkörperverletzung zugezogen“, sagt Manager Jürgen Rumrich. Kaijomaa muss laut Rumrich im Heimspiel gegen den EHC RB München (Donnerstag, 19.30 Uhr) und in der Partie bei den Nürnberg IceTigers (Sonntag, 14 Uhr) aussetzen. Ob er direkt danach wieder spielen kann, ist noch offen.

