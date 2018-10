Eishockey: Es brodelt am Neckar. Die Negativserie der Wild Wings (10 Niederlagen in Folge) sorgt für Unmut und Tristesse in und um Schwenningen. Dies bestätigte sich auch beim Fan-Talk am Dienstagabend (wir berichteten). Im Mittelpunkt der Kritik steht Manager Jürgen Rumrich, dem vorgeworfen wird, dass er bei der Zusammenstellung der Mannschaft keinen guten Job gemacht hätte. Wild Wings-Cheftrainer Pat Cortina hat keinerlei Verständnis dafür, dass Rumrich als Allein-Verantwortlicher an den Pranger gestellt wird. „Das ist unfair. Wir haben gemeinsam die Mannschaft zusammengestellt, nicht Jürgen allein. Jede Entscheidung, die er machte, wurde auch vom Trainerteam mitgetragen“, stellt Cortina klar. Zudem betont der 54-Jährige, dass Rumrich „einen großartigen Job“ mache.

Der Schwenninger Trainer ist trotz der jüngsten Niederlagen-Serie weiterhin überzeugt, dass seine Mannschaft die Wende schaffen wird. „Allerdings klappt dies nur, wenn wir Schritt für Schritt machen“, sagt Cortina und fügt an: „Ich bleibe weiterhin dabei: Die Ergebnisse stimmen nicht, aber wir haben keine Leistungskrise. Wäre das der Fall, wird’s nicht lustig.“

Unabhängig der Einschätzung des Cheftrainers ist Fakt: Soll es im Schwenninger Umfeld wieder ruhiger werden, müssen die Ergebnisse stimmen. Am besten bereits am Donnerstagabend. In ihrem zwölften Saisonspiel gastieren die Wild Wings beim EHC Red Bull München (ab 19.30 Uhr). Jener Mannschaft, die die vergangenen drei Jahre die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Zumindest die Tatsache, dass auch die Münchner ihren Ansprüchen hinterherhinken, könnte den Schwenningern Mut machen. Die erfolgsverwöhnten Bayern stehen aktuell lediglich auf Tabellenplatz sieben und haben mit 34 Gegentreffern sogar ein Tor mehr kassiert als die Wild Wings – allerdings auch 23 Treffer mehr erzielt.

Wie angeschlagen das Selbstvertrauen der Wild Wings-Spieler ist, offenbarte sich beim jüngsten Heimspiel gegen Bremerhaven (2:3). „Als es im letzten Drittel 2:2 stand, hat sich beim Powerplay keiner mehr richtig getraut, zu schießen. Als wir es am meisten brauchten, hat es nicht geklappt. Keiner wollte die Verantwortung übernehmen“, sagt Cortina. Dass der Trainer immer wieder anführt, man dürfe sich über den Spielstand nicht zu viele Gedanken machen, scheint – zumindest aktuell – auf dem Eis kaum umsetzbar.

Mit Einzelgesprächen versuchte das Trainerteam in dieser Woche die Spieler wieder aufzubauen. Auch Cortina & Co. ist klar: Je länger die Misere anhält, umso größer werden Hemmungen und Zweifel. Das weiß auch Angreifer Andree Hult. „Der Frust ist sehr groß. Ich selbst war noch nie in einer solchen Situation“, beschreibt der Schwede seine Gefühlslage.

In München muss der Trainer voraussichtlich auf drei Spieler verzichten. Neben dem Langzeitverletzen Markus Poukkula und Philip McRae fehlt laut Cortina „wahrscheinlich auch Tobias Wörle“. Den 34-jährigen Angreifer plagt eine Unterkörperverletzung. Immerhin kehrt Kai Herpich nach langer Zwangspause wieder zurück. Herpich bestreitet gegen die Münchner sein erstes DEL-Spiel in dieser Saison.

Ein Erfolg beim deutschen Meister wäre wohl das beste Mittel, um die heimischen Zuschauer wieder in die Helios-Arena zu locken. Wild Wings-Pressesprecher Oliver Bauer ging am Mittwoch davon aus, dass die Zuschauerzahl im bevorstehenden Heimspiel gegen Iserlohn (Sonntag, 19 Uhr) ähnlich sein wird als zuletzt gegen Bremerhaven. Da waren es lediglich enttäuschende 2589.

Der Gegner Red Bull München: Erstaunliches tut sich dieser Tage an der Isar. Die in den vergangenen drei Jahren so übermächtigen „Roten Bullen“ schwächeln zu Anfang dieser Saison. Nur Platz sieben derzeit mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 33:34. Schmerzhaft spürt man die Lücken, die Dominik Kahun, Brooks Macek (beide in die NHL) und Keith Aucoin (Karriereende) hinterlassen haben. Ihre „Nachfolger“ John Mitchell, Mark Voakes und Trevor Parkes machen ihre Sache gut, aber eben nicht überragend. Dazu kommt beim amtierenden Meister ein gut gefülltes Lazarett. Mit Kapitän Michael Wolf, Mads Christensen und Parkes fallen drei Leistungsträger im Sturm längerfristig aus. Zuletzt gab es in der Champions Hockey League ein 1:6 in Malmö und vor einer Woche ein 2:6 in der DEL gegen Bremerhaven. (tif)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein