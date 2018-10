von Tina Fröhlich

Eishockey: Es ist wie verhext – die Schwenninger Wild Wings finden in dieser DEL-Saison einfach nicht in die Spur. Nach einem sehr guten Auftritt am vergangenen Freitag gegen die Eisbären Berlin, folgte zwei Tage später bei den Kölner Haien der nächste herbe Rückschlag.

Köln, Sonntag, 18.26 Uhr: Simon Danner verliert im Angriffsdrittel bei eigenem Powerplay die Scheibe. Gegenspieler Felix Schütz schnappt sich den Puck und zieht davon. Sein Schuss wird von Marco Wölfl im Kasten der Wild Wings pariert. Plötzlich kommt Marc El-Sayed angerauscht und will seinem Torhüter helfen. Stattdessen fährt er Wölfl über den Haufen und schiebt den Puck ins eigene Tor. 3:0 für die Kölner Haie und eine Szene, die den derzeitigen Zustand der Schwenninger Wild Wings gut beschreibt. „Wir haben im Moment einfach die Sch… an der Kelle“, wählte Kapitän Danner entsprechend drastische Worte.

Tatsächlich folgt bei den Schwarzwäldern im Moment ein Tiefschlag dem nächsten. Nach neun Spielen stehen drei Punkte zu Buche und sieben Tore, der Abstand zum zehnten Platz, der eine Teilnahme an den Playoffs sichert, beträgt bereits stolze zehn Punkte. Sicher, 43 Spiele sind in der Hauptrunde noch zu absolvieren, jede Menge also. Und doch müssen die Schwenninger schon jetzt einen ordentlichen Rückstand aufholen. Eine schwierige Aufgabe, vor allem aus psychologischer Sicht. Dass die Neckarstädter das Eishockey spielen nicht verlernt haben, zeigten sie am letzten Freitag im Heimspiel gegen die Berliner eindrucksvoll. Über 65 Minuten waren sie mindestens ebenbürtig und machten ein richtig gutes Spiel. Allerdings trafen sie erneut nicht ins Tor und so hieß es am Ende eben wieder 0:1 nach Penaltyschießen.

Die Fans in der Helios Arena aber waren zufrieden, gab dieser Auftritt doch Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Dabei hatte sich positiv bermerkbar gemacht, dass mit Rihards Bukarts und Jussi Timonen zwei zuletzt angeschlagene Kontingentspieler in den Kader zurückgekehrt waren. Verteidiger Timonen verlieh der Defensive noch etwas mehr Stabilität und Stürmer Bukarts deutete an, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann. Für mehr als einen Punkt reichte es aber eben wieder nicht. „Wir sind gerade in einer schwierigen Phase. Ich kann nur alle Fans um Geduld bitten. Wir werden da rauskommen, wir müssen alle positiv bleiben“, meinte Bukarts nach dem Spiel gegen Berlin.

Man mochte ihm an diesem Freitagabend noch glauben, zwei Tage später aber machten die Schwäne ihren guten Ansatz wieder zunichte. Nur gut fünf Minuten dauerte es in der Kölner Lanxess Arena, bis die Partie praktisch entschieden war. Die gastgebenden Haie kamen mit viel Biss aufs Eis, die Wild Wings warteten ab. Zwei vermeidbare Gegentore waren die Quittung für eine ziemlich schlafmützige Einstellung. Gegen die beste Defensive der Liga standen die Schwenninger damit bereits früh auf verlorenem Posten. Offensiv brachten sie im ersten Drittel überhaupt nichts zustande. Anschließend wurde es zwar etwas besser, doch die vergangenen Wochen haben Spuren hinterlassen. Das 0:3 (siehe oben) war exemplarisch dafür.

Den Willen kann man dem Team von Trainer Pat Cortina sicher nicht absprechen, die mentale Verfassung aber ist insgesamt desolat. Da half auch der Treffer zum 1:3, toll herausgespielt von Bukarts und Anthony Rech, nicht mehr. Was bleibt, sind Durchhalteparolen. Danner: „Es ist eine extrem harte Zeit. Wir müssen den Kopf oben behalten und zusammenhalten, jetzt mehr denn je.“

Schwenningens Trainer Pat Cortina hatte schon unmittelbar nach dem starken Auftritt gegen Berlin geahnt, was seinen Spielern in Köln widerfahren könnte. „Ich weiß nicht, wie lange die emotionale Kraft bei meinen Spielern noch anhält, denn solch eine Situation haben sie hier noch nicht erlebt“, hatte der Coach gemunkelt. Cortina sollte mit seinen Befürchtungen recht behalten. „Unser emotionaler Tank war leer. Das hat man auf dem Eis gesehen.“

Bei all dem Frust kam die alljährliche Einladung auf den Cannstatter Wasen am Montag gerade recht. Vielleicht schafften es die Schwenninger Profis bei dem Stuttgarter Volksfest, ihren Kopf wieder frei zu kriegen. Am Freitag (19.30 Uhr) haben die Wild Wings beim Derby in Mannheim die nächste Gelegenheit, die Krise zu überwinden.

