Eishockey: Das Warten hat ein Ende: Am Freitag wird in der Helios-Arena das erste Bully der DEL-Saison 18/19 gespielt. Um 19.30 Uhr treffen die Wild Wings auf die Nürnberg Ice Tigers. 3200 Tickets wurden bis Donnerstag abgesetzt, mindestens 4000 Zuschauer werden erwartet. Am Sonntag (16.30 Uhr) gastieren die Schwenninger bei den Grizzlys Wolfsburg.

Die Mannschaft der Wild Wings in der Saison 18/19 (1. Reihe sitzend von links): Marco Wölfl, Ville Korhonen, Simon Danner, Cheftrainer Pat Cortina, Dustin Strahlmeier, Co-Trainer Petteri Väkiparta, Jussi Timonen, Andreé Hult, Luis Benzing, (2. Reihe von links): Torwarttrainer Ilpo Kauhanen, Manager Jürgen Rumrich, Tobias Wörle, Mirko Höfflin, Kyle Sonnenburg, Kalle Kaijomaa, Dominik Bohac, Marc El-Sayed, Philip McRae, Benedikt Brückner, Istvan Bartalis, Mirko Sacher, Physiotherapeutin Irene Hörner, Betreuer Wolfgang Stegmann, Betreuer Nico Leze, (hinten von links): Athletiktrainer Hendrik Kolbert, Anthony Rech, Markus Poukkula, Stefano Giliati, Dominik Bittner, Julian Kornelli, Boaz Bassen, Marcel Kurth, Kai Herpich, Rihards Bukarts und Physiotherapeut Eduard Hörner. Bild: Jens Hagen Fotodesign | Bild: www.jenshagen.info

Schwenningens Trainer Pat Cortina wirkte zufrieden, als er über das erste Saison-Wochenende sprach. „Die vergangenen zwei Trainingstage waren gut, Tempo und Intensität hoch. Wir haben an vielen Details in der Defensive und Offensive sowie am Powerplay gearbeitet. Die Jungs waren sehr konzentriert und fokussiert“, sagte der 54-Jährige.

Mit Nürnberg wartet gleich ein harter Brocken. Cortina: „Das ist ein starker Gegner, der schon vier Spiele in der Champions Hockey League absolviert und bereits seinen Rhythmus gefunden hat. Sie werden gegen uns aggressiv spielen und mit hohem Tempo beginnen. Wir dürfen uns nicht überraschen lassen.“ Dies sei besonders wichtig, da seine Mannschaft noch nicht genau wisse, wo sie steht. „Meine Spieler sind noch nicht 100-prozentig überzeugt von sich. Das schürt auch ein bisschen die Nervosität“, sagt der Italo-Kanadier. Spätestens am Freitagabend wissen die Wild Wings mehr. Dann schlägt für sie zum ersten Mal die Stunde der Wahrheit.

Schon vor knapp zwei Wochen vor Saisonbeginn hat bei den Neckarstädtern das Verletzungspech zugeschlagen. Markus Poukkula erlitt am 2. September beim Testspiel gegen Mannheim eine schwere Armverletzung und fällt wohl bis zum Ende des Jahres aus. Auch István Bartalis muss passen. Der Ungar, der an einer Jochbeinfraktur laboriert, wird noch etwa zwei Wochen fehlen. Stürmer Nummer drei, der am Wochenende auf Eis liegt, ist Kai Herpich. Nun sollte nichts mehr passieren, sonst haben die Schwenninger keine vier kompletten Sturmreihen zur Verfügung. Dafür ist Kyle Sonnenburg wieder bereit, wenn auch nur eingeschränkt. Cortina: „Er hat drei Wochen nicht gespielt und soll als Verteidiger Nummer sieben einige Wechsel pro Drittel absolvieren.“ Zwischen den Pfosten steht Dustin Strahlmeier.

Das Spiel gegen Nürnberg hat insofern einen besonderen Reiz, als mit Will Acton und Tim Bender zwei ehemalige Schwenninger seit dieser Saison bei den Ice Tigers spielen. Man darf gespannt sein, wie Will Acton vom Publikum empfangen wird, zumal der Torjäger und frühere Kapitän im April für alle überraschend aus seinem laufenden Vertrag bei den Wild Wings ausstieg und bei den Franken anheuerte. „Ich bin gespannt, wie unsere Fans reagieren werden“, sagt Simon Danner, der Acton inzwischen als Kapitän ablöste. Pat Cortina misst dem Wiedersehen mit dem Amerikaner nur begrenzte Bedeutung bei. „Es bringt uns nichts, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dass Acton gegen uns nicht trifft und Nürnberg trotzdem sieben Tore schießt. Wir müssen den kompletten Gegner im Fokus haben und nicht nur einen Spieler.“

Was die Schwenninger Fans am Freitagabend von ihrer Mannschaft erwarten dürfen, verrät Wild Wings-Kapitän Simon Danner:

Am Sonntag bestreiten die Neckarstädter ihr erstes Auswärtsspiel in Wolfsburg. Zwar haben die Grizzlys mit Trainer Pavel Gross einen wichtigen Eckpfeiler verloren, zählen aber immer noch zu den Topmannschaften in der DEL. Um sich möglichst optimal auf die Aufgabe vorzubereiten, machen sich die Wild Wings bereits am Samstagmorgen nach dem Training auf den Weg in die Autostadt. Cortina: „Es war der Wunsch der Spieler, am Abend nicht allzu spät in Wolfsburg anzukommen.“ Danner ergänzt: „Nach den verlorenen Pre-Playoffs im März haben wir gegen die Grizzlys noch eine Rechnung offen.“ Diese kann bereits am Sonntag mit einem Auswärtssieg beglichen werden.

So spielen die Wild Wings Tor: Strahlmeier Abwehr: Kaijomaa – Bittner Timonen – Sacher Brückner – Bohac Siebter Verteidiger ist Kyle Sonnenburg Angriff: Höfflin – Kurth – Rech Korhonen – McRae – Giliati Danner – Hult – Bukarts Wörle – El-Sayed – Kornelli

