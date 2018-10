von Werner Feisst

Eishockey: Das hatte es schon seit Wochen nicht mehr gegeben. Als Schwenningens Trainer Pat Cortina am Mittwochmorgen seine Spieler zum Training bat, bot sich dem Coach ein ungewohntes Bild: 23 Profis standen auf dem Eis, darunter auch neun Kontingentspieler, die zuletzt durch Verletzungen erheblich dezimiert waren. Nur der Finne Markus Poukkula fehlte aufgrund einer langwierigen Armverletzung. Stefano Giliati und Andrée Hult, die vor einer Woche beim Auswärtsspiel in München Blessuren erlitten und am Wochenende nur zugeschaut hatten, mischten bei den Übungseinheiten wieder mit. Auch Phil McRae, der einen Monat lang auf Eis gelegen hatte, war wieder mittendrin statt nur dabei. „McRae und Giliati haben das gesamte Training bei voller Belastung absolviert, Hult zumindest einen Teil“, sagte der Schwenninger Trainer.

Das nährt die Hoffnung auf einen nahezu kompletten Kader für das Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen Krefeld. „Bei McRae und Giliati stehen die Chancen gut, dass sie dabei sein werden, Hult dagegen eher nicht“, beschreibt Cortina den aktuellen Stand der Dinge. Allerdings müsse man bei McRae und Giliati erst noch abwarten, wie ihr Körper auf die Belastung vom Mittwoch reagiert. Cortina: „Eine endgültige Entscheidung wird erst am Donnerstag fallen.“ Ein neuer Spieler, der die Mannschaft verstärken soll, ist aktuell nicht in Sicht. Cortina. „Wir schauen noch. Es reicht vermutlich nicht für dieses Wochenende“, dämpft der 54-Jährige allzu große Erwartungen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein