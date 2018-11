von SK

Mirko Höfflin, wie groß ist die Vorfreude auf das Turnier?

Riesig. Das ist für mich der erste Deutschland-Cup. Ich finde es toll, dass ich dabei sein darf.

Die meisten anderen SERC-Profis haben bis zum Montag Urlaub. Beneiden Sie Ihre Mannschaftskollegen darum?

Ganz sicher nicht. Für mich ist das Turnier genauso erholsam wie Urlaub, wenn auch im anderen Sinn. Wenn ich in der Nationalmannschaft spiele, breche ich ebenfalls aus dem Alltag aus.

Ist der Deutschland-Cup eine willkommene Abwechslung zum Eishockey-Alltag bei den Wild Wings?

Auf jeden Fall ist es anders. Ich habe die Möglichkeit, internationale Erfahrung zu sammeln. Ich kann schauen, was die anderen Spieler gut oder noch besser machen. Ich will so viel wie möglich von der Atmosphäre und von den Spielen aufsaugen und Erfahrung für meine weitere Karriere sammeln.

Ausgerechnet jetzt platzte die Bombe, dass Bundestrainer Marco Sturm seinen Job beim Deutschen Eishockey Bund aufgibt und in die NHL zu den Los Angeles Kings wechselt. Hat Sie diese Nachricht überrascht?

Zumindest der Zeitpunkt war auch für mich überraschend. Ansonsten musste man damit rechnen. Schließlich hat Marco Sturm schon des öfteren davon gesprochen, dass er in die NHL wechseln möchte. Das war immer sein erklärtes Traumziel als Trainer.

Was ist das für ein Gefühl, unter einem Trainer ein Turnier zu spielen, wenn man weiß, dass der Mann anschließend nicht mehr Bundestrainer sein wird?

Das spielt für mich keine Rolle. Ich werde immer versuchen, im Nationaltrikot mein Bestes zu geben. Außerdem wird Sturms Nachfolger mit ihm sicherlich über die Spieler sprechen.

Ihr Schwenninger Vereinskollege Mirko Sacher steht für den Deutschland-Cup auf Abruf bereit, wurde aber noch nicht nachnominiert. Ist das Turnier für Sacher damit gelaufen?

Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Es gibt immer noch die Chance, nachnominiert zu werden. Ich jedenfalls würde mich freuen, wenn Mirko Sacher ebenfalls dabei wäre. Er spielt eine super Saison und hätte es auf jeden Fall verdient.

Wie verläuft der Zeitplan?

Die Spieler reisen individuell nach Krefeld. Ich fahre am Mittwochmorgen mit dem Auto von Freiburg los. Am Donnerstag spielen wir gegen Russland. Am Samstag geht es gegen die Schweiz und am Sonntag gegen die Slowakei.

Sofern alles nach Plan läuft, findet am Montag in der Helios Arena die erste Übungseinheit unter Schwenningens neuem Trainer statt. Sind Sie dabei, oder dürfen Sie nach dem Deutschland-cup noch einen freien Tag genießen?

Von einem freien Tag weiß ich nichts. Ich werde am Montag auf jeden Fall wieder in Schwenningen sein. Ob ich gleich wieder aufs Eis gehe oder nicht, wird sich zeigen.

Mirko Höfflin Der 26-jährige Eishockey-Profi ist gebürtiger Freiburger und steht seit 2017 bei den Schwenninger Wild Wings unter Vertrag. Zuvor spielte Höfflin bei den Adler Mannheim und Straubing Tigers. Der Linksschütze wird bei den Wild Wings als Mittelstürmer eingesetzt.

