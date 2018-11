von Werner Feisst

Eishockey: Der Mann ist um seinen Job nicht zu beneiden. Jürgen Rumrich muss derzeit einiges einstecken. In seiner Doppelfunktion als Trainer und Manager der Schwenninger Wild Wings dient er als Zielscheibe für den Unmut der Fans. Ein oder gar zwei Siege am Wochenende hätten ihn aus der Schusslinie nehmen können. Doch das Vorhaben misslang. Sowohl gegen Straubing (2:5) als auch in Berlin (3:5) hagelte es Niederlagen. Der Impuls, den sich die Verantwortlichen nach der Entlassung von Chefcoach Pat Cortina erhofft hatten, verpuffte wirkungslos. Auch Rumrich hatte es nicht geschafft, die Mannschaft in die Spur zu bringen. „Wir wollten uns sportlich verbessern. Aber Fakt ist: Wir haben keine Punkte geholt. Das tut am meisten weh.“ Da sei es nur ein kleiner Trost, dass die Mannschaft beim Duell gegen die Eisbären wenigstens Charakter gezeigt habe.

Neben dem Misserfolg gab es noch andere Ereignisse, die dem Manager unter die Haut gingen. Obwohl er beim Spiel gegen Straubing mit dem Coaching der Mannschaft beschäftigt war, hat er die wütenden Rumrich-raus-Rufe sehr wohl vernommen. „Das ist für keinen angenehm. Aber ich kann das nicht beeinflussen“, sagt der 50-Jährige. Dabei war Rumrich im Vorfeld der Partie noch „überzeugt, dass die Zuschauer nach dem Spiel zufrieden nach Hause gehen.“ Das Gegenteil war der Fall.

Womöglich hätte man die Sprechchöre und den minutenlangen Fanboykott verhindern können, wenn der Manager nicht auch noch in die Rolle des Interimstrainers geschlüpft wäre. So wurde für alle sichtbar, dass auch Rumrich nicht in der Lage war, die Mannschaft, die er im Sommer gemeinsam mit Cortina zusammenstellte, erfolgreich zu führen. Somit durften sich jene Fans bestätigt fühlen, die immer noch der Meinung sind, dass mit Pat Cortina der falsche Mann entlassen wurde.

Warum musste ausgerechnet Rumrich an die Bande? Schließlich gibt es am Neckarursprung auch noch einen Co-Trainer, der die Verantwortung für das Coaching hätte übernehmen können: Petteri Väkiparta. Seit dreieinhalb Jahren arbeitet der 40-jährige Finne nun schon als Co-Trainer bei den Wild Wings. Warum kam er in den beiden Spielen vor der Deutschland-Cup-Pause nicht zum Zuge? „Petteri hat mir viel abgenommen. Es kann nicht nur Co-Trainer. Aber es war unsere Entscheidung. Wir wollten einen neuen Impuls setzen. Deswegen habe ich es gemacht“, lautet Rumrichs Antwort. Auch im Rückblick glaubt er, dass diese Entscheidung „kein Fehler“ war.

Intensive Suche nach Cortina-Nachfolger

Obwohl der Manager in den vergangenen Tagen als Trainer gefordert war, beschäftigte er sich intensiv mit der Suche nach einem Nachfolger für Pat Cortina. „Ich habe schon mit einigen Kandidaten gesprochen“, versichert Rumrich. Die Liste der Bewerber soll in den nächsten Tagen abgearbeitet und ein Ergebnis verkündet werden. „Ich will diese Woche nutzen, um einen neuen Trainer zu präsentieren. Am kommenden Montag soll es einen Neustart geben.“ Als heißer Kandidat gilt Bill Stewart. Der 61-jährige Kanadier wurde im Oktober 2017 in Straubing entlassen. Im Dezember übernahm Stewart die Adler Mannheim und führte sie ins Playoff-Halbfinale. In der aktuellen Saison ist er als Scout für die Kurpfälzer tätig.

Bis zum Wochenende dürfen die Profis ein paar freie Tage genießen, ehe die erste Trainingseinheit unter dem neuen Chefcoach stattfinden soll. Dieser hat exakt drei Tage Zeit, um die Wild Wings auf das nächste Heimspiel am Donnerstag, 15. November, gegen München vorzubereiten. Auf zwei Profis wird der neue Mann an der Bande allerdings verzichten müssen. Mit dem seit Anfang September verletzten Markus Poukkula ist erst im Dezember wieder zu rechnen. Auch der Kapitän wird fehlen. Simon Danner schied in Berlin in der Schlussphase des zweiten Drittels aus und liegt mit einer Oberkörperverletzung zwei bis drei Wochen auf Eis.

Schwenningens Kapitän Simon Danner (rotes Trikot) verletzte sich beim Spiel in Berlin und fällt für zwei bis drei Wochen aus. | Bild: Roger Müller

Sobald der Coach gefunden ist, rückt auch die dringend benötigte Verstärkung, nach der die Wild Wings schon seit Wochen fahnden, wieder in den Vordergrund. Rumrich: „Es ist sinnvoll, dass der neue Trainer bei der Verpflichtung ein Wörtchen mitredet. Außerdem will auch der neue Spieler wissen, wer Trainer wird.“ Angesichts dieser Personalien bleibt Eishockey auch während der elftägigen Pause am Neckarursprung ein Top-Thema.

