von SK

Basketaball, ProB: (olg) Nach der Verpflichtung von Christopher Frederici vom Pro A-Aufsteiger FC Schalke 04 (wir berichteten) rechnen die Wiha-Panthers Villingen-Schwenningen für die letzten vier noch offenen Positionen in dieser Woche mit weiterem Vollzug. „Wir haben den Markt intensiv sondiert und viele Gespräche geführt mit Spielern und deren Beratern. Jetzt bin ich in meinen Kaderplanungen einen gewaltigen Schritt weiter. Wir stehen kurz vor der Verpflichtung von einem Schlüsselspieler“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic. Er braucht noch zwei Center und hat hierbei keine Schnellschuss-Verpflichtungen getätigt. Dies bestätigt auch Geschäftsstellenleiter Holger Rohde. „Da vertraue ich unserem Trainer blind. Alen ist beim Thema Spielerverpflichtungen die Ruhe selbst. Ich habe in den vergangenen sechs Tagen selbst festgestellt, dass der Markt international überschwemmt ist. Ich kann da nur sagen, dass sich rund 30 Ausländer von sich aus angeboten haben, dass uns Dutzende Amerikaner angeboten wurden oder Spieler die in osteuropäischen Ligen oder Skandinavien spielen. Die Local-Player-Regelung merkt man ganz deutlich, weil es kaum deutsche Spieler waren. Da ist Alen Velcic mit seinen Kontakten und Netzwerken Gold wert“, sagt Rohde.

Mitte August werden die bald sieben neuen Spieler und die drei Meister-Akteure der vergangenen Saison im Schwarzwald erwartet. Rasheed Moore wird am 12. August. aus New York kommend, in Frankfurt landen. Derzeit geht es noch darum, die Wohnungen frisch zu renovieren, mit Möbeln einzurichten und die Spielerpässe zu beantragen. Auch in punkto Fanartikel und Ticketing sind die Panthers aktiv. Für das Maskottchen wird seit Juli mit einer Crowdfunding-Aktion Geld gesammelt. Rohde: „Außerdem wollen wir gemeinsam mit unserem Schwenninger Nachbarverein im Moos, den American Footballern der Neckar Hammers, den US-Sport in Villingen-Schwenningen puschen und uns gegenseitig unterstützen.“ Der neue Internet-Auftritt der Wiha.Panthers ist für den 1. August geplant. Am Samstag, 1. September, will sich das neue Team den Fans präsentieren. Die Panthers planen einen „Open-Day“ in der Villinger Hoptbühlhalle mit einem Testspiel gegen den Regionalligisten MTV Stuttgart.

Die Vorbereitung von Alen Velcic für die 2. Basketball-Bundesliga beginnt am 20. August mit zweimal täglich Training. Testspiele bestreiten die Panthers am Samstag, 25. August (19 Uhr) beim französischen Zweitligisten Mulhouse-Pfastatt sowie am Samstag, 1. September (18 Uhr) daheim gegen MTV Stuttgart. Es folgt am Mittwoch, 5. September (19 Uhr), der Auftritt beim BBL-Absteiger Walter Tigers Tübingen. Vom 7. bis 14. September weilen die Schwenninger eine Woche im Trainingslager in der Türkei. In Antalya spielen die Panthers gegen Antalyaspor. Wieder zurück aus der Türkei, geht es am 15./16. August direkt weiter zu einem zweitägigen internationalen Turnier nach Luxemburg gegen den heimischen Erstligisten und Gastgeber Contern, Den Helder (erste Liga Holland) sowie BC Winterthur (Nationalliga A Schweiz).

