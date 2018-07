von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Große Freude auf dem Deutenberg: Die 2. Basketball-Bundesliga veröffentlichte den Spielplan für die kommende Saison in der ProB und erfüllte damit viele Wünsche der Wiha Panthers Schwenningen. "Viel besser hätte es kaum laufen können", freute sich Panthers-Pressesprecher und Geschäftsstellenleiter, Holger Rohde, über die Paarungen und Termine der 22 Hauptrundenspieltage der Südstaffel.

Zum Auftakt trifft der Regionalliga-Meister aus der Doppelstadt auf einen namhafter Traditionsverein: Die Giessen 46ers Rackelos, Zweitvertretung des Bundesligisten Giessen 46ers und im Vorjahr Zweiter in der Hauptrunde, werden am Samstag, 22. September um 20 Uhr in der Deutenberghalle gastieren. Danach folgen Partien in Coburg, gegen Rhöndorf und in Köln. Auch das mittlerweile zur Tradition gewordene Weihnachtsspiel kurz vor den Feiertagen wird es in der kommenden Saison geben. Dabei ist der amtierende ProB-Meister scanplus baskets Elchingen um den ehemaligen Panthers-Kapitän Edin Alispahic beim Derby zu Gast. "Wir haben uns zum Saisonstart und zu Weihnachten Heimspiele gewünscht. Dies ist glücklicherweise wahr geworden. Auch die langen Auswärtsfahrten nach Köln, München oder Leverkusen sind hauptsächlich in der Vorrunde, sodass wir diese schnell hinter uns bringen können", kommentiert Rohde den Spielplan. Acht der elf Heimspiele finden – wie aus Regionalliga-Zeiten gewohnt – an einem Samstagabend statt.

Auch zum Abschluss der Saison am 23. Februar 2019 wird mit dem FC Bayern Basketball II ein prominenter Name in der Deutenberghalle gastieren. Dann soll, wenn es nach den Panthers geht, im besten Fall der Einzug in die Playoffs gefeiert werden.

Mit der Veröffentlichung des Spielplans beginnen bei den Schwenninger Basketballern die Planungen im Bereich Ticketing. In den kommenden Wochen soll der Dauerkartenvorverkauf starten. "Die Dauerkarten sind für unsere treuesten Fans gedacht, die immer einen Platz in der Halle erhalten sollen, auch wenn mal größerer Andrang herrscht", erklärt Rohde. Der Besucherstrom wird schon am ersten Spieltag gegen Giessen erwartet.

