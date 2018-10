von Maurice Sauter

Basketball, Pro B: Rhein-Stars Köln – Wiha Panthers Schwenningen 65:72 (13:15, 12:16, 11:20, 29:21). In abgeklärter Manier fuhren die Wiha Panthers Schwenningen den vierten Sieg im vierten Spiel ein. Die Rhein-Stars Köln konnten den 30. Pflichtspielsieg in Serie der Schwenninger nicht verhindern und unterlagen mit 65:72.

In der Vorwoche verletzungsbedingt noch ausgefallen, war Kapitän Kosta Karamatskos am Samstag in Köln wieder mit von der Partie, nahm aber vorerst auf der Bank Platz. Die Panthers starteten erneut mit Abdulai Abaker auf der Point Guard-Position. Zudem standen Leon Friederici, Rasheed Moore, Bill Borekambi und Seid Hajric in der Startformation. Abaker fügte sich mit einem Ballgewinn im ersten Kölner Angriff direkt gut ein und erledigte seine Aufgaben auch danach sehr gut. Die Panthers führten im ersten Viertel durchgehend, konnten sich beim 13:15-Zwischenstand nach dem ersten Abschnitt aber nicht entscheidend absetzen.

In Abschnitt zwei kam die Panthers-Offense besser ins Rollen und punktete Mitte des Viertels bei fünf aufeinanderfolgenden Angriffen. Somit setzten sie sich zwischenzeitlich auf elf Punkte ab. Ein unsportliches Foul von Dion Braimoh mit anschließenden Freiwürfen und einem versenkten Dreier für Köln brachte die Hausherren vor rund 600 Zuschauern bis zur Pause aber wieder in Schlagdistanz.

Nach der Pause hatten die Panthers ihre beste Phase. Während die Offensive nun effizienter punktete, steigerte sich vor allem die Defensive im dritten Viertel. So blieb Köln über fünf Minuten lang gänzlich ohne Korb und erzielte im gesamten Abschnitt lediglich elf Zähler. Somit bauten die Schwarzwälder ihre Führung auf bis zu 18 Punkte aus und hatten zudem die Chance, mit drei Freiwürfen den Vorsprung auf über 20 Punkte auszudehnen. Bill Borekambi warf aber drei Fahrkarten, was den Gastgebern neue Energie zu verleihen schien. Danach setzten die Rheinstädter zu einem kleinen Zwischenspurt an und verringerten den Rückstand bis zur letzten Viertelpause auf zwölf Punkte.

Die Rhein-Stars hatten im Schlussabschnitt die Zuschauer und das Momentum auf ihrer Seite, sodass die Schwenninger Führung von Minute zu Minute dahinschmolz. Als die Panthers-Führung nur noch acht Punkte betrug, nahm Trainer Alen Velcic eine Auszeit und nahm somit den Kölnern den Wind aus den Segeln. Denn näher als auf sieben Punkte kamen die Rhein-Stars nicht mehr heran. Die Panthers brachten das Spiel mit all der Erfahrung und Klasse ihrer Führungsspieler über die Zeit. Spätestens mit einem Dunking von Rasheed Moore eine Minute vor Schluss brachten die Panthers den Sieg unter Dach und Fach. Mit einem langen Dreier in der letzten Sekunde verkürzten die Rhein-Stars zwar nochmals auf sieben Punkte, der Spielverlauf spricht aber insgesamt klar für die Schwenninger. Bester Scorer war einmal mehr Rasheed Moore, der 21 Punkte erzielte und auch das Duell mit dem zweitbesten Punktejäger der Südstaffel, dem Kölner Tucker Haymond (19 Punkte), für sich entschied. Zudem wusste Kosta Karamatskos mit acht Assists zu überzeugen. Durch den vierten Sieg zum Auftakt der Saison bleibt die Bilanz der Schwenninger Basketballer makellos. Allerdings behaupteten die Giants Leverkusen aufgrund der besseren Punktedifferenz die Tabellenführung vor den Schwarzwäldern.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (9 Punkte/3 Rebounds/0 Assists), Dion Braimoh, Bill Borekambi (14/9/1), Kosta Karamatskos (5/3/8), Rasheed Moore (21/9/1), Leon Friederici (16/2/), Darius Pakamanis (0/3/1), Hannes Osterwalder (2/1/0), Abdulai Abaker (1/0/1), Seid Hajric (4/6/1).

Das sagt der Trainer Alen Velcic (Trainer Wiha Panthers): "Das Ergebnis steht an erster Stelle, daher bin ich sehr zufrieden. Leider haben wir unsere Führung von fast 20 Punkten hergeschenkt. Jedoch war das Spiel deutlicher als das Ergebnis besagt. Wir haben mit einer kleinen Rotation gespielt und dadurch vor allem im letzten Viertel einige Körner liegen gelassen. Wir haben 30 Minuten lang sehr konzentriert gespielt und den Kölner Spielaufbau gut gestört. Insgesamt war es eine anstrengende, aber rundum gelungene Auswärtsfahrt."

