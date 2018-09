von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – Depant Giessen 46ers Rackelos (Samstag, 20 Uhr). Die Monate der Vorbereitung, des Wartens und der Vorfreude sind vorbei – am Samstagabend heißt es in der Deutenberghalle wieder: „It’s Panthers-Time!“. Die Schwenninger empfangen zum Auftakt der 2. Basketball-Bundesliga ProB die Depant Giessen 46ers Rackelos.

Es ist nicht die erste Saison, die die Panthers in der ProB absolvieren. Schon in der Spielzeit 2010/11 waren die Raubkatzen Mitglied der dritthöchsten nationalen Klasse. Doch nach der knapp verpassten Teilnahme an den Playoffs unterlagen die Schwenninger damals in der Abstiegsrelegation der Zweitvertretung von Alba Berlin und mussten nach einer Saison wieder in die Regionalliga absteigen. Sieben Jahre später beginnt also der zweite Akt auf der bundesweiten Basketball-Bühne – und soll deutlich länger dauern als der erste.

Wie es als Aufsteiger in der ProB klappen kann, hat der kommende Gegner der Panthers im Vorjahr gezeigt. Als Neuling legten die Depant Giessen 46ers Rackelos eine starke Hauptrundensaison hin und zogen als Tabellenzweiter der Südstaffel in die Playoffs ein. Dort war allerdings im Viertelfinale gegen die Rostock Seawolves und Neu-Panther Bill Borekambi Schluss. Borekambi legte in Spiel drei dieser Serie mit 27 Punkten seinen Karriere-Bestwert auf.

Mindestens genauso teuer wie die Hessen wollen sich auch die Panthers verkaufen und haben dafür einen Kader zusammengestellt, der mehr nach Spitzenteam als nach Abstiegskandidat aussieht. „Wir haben uns mit unseren Neuzugängen großen Respekt verschafft. Daher wird uns niemand als Fallobst ansehen“, sagt Trainer Alen Velcic. Ähnlich beurteilt auch sein Gegenüber die Vorzeichen im Auftaktspiel. „Wir werden es fast ausschließlich mit Profis zu tun bekommen. Uns erwartet ein harter Brocken. Hinzu kommt, dass sich Schwenningen vor heimischem Publikum und mit der Aufstiegs-Euphorie im Rücken gut präsentieren wollen wird“, weiß Giessens Trainer Rolf Scholz.

Die Rackelos, was in der hessischen Mundart so viel wie „Junge“ oder „Nachwuchs“ bedeutet, stellen den Unterbau des Bundesligisten Giessen 46ers dar. Daher liegt die Hauptaufgabe des Farmteams in erster Linie in der Entwicklung von jungen, deutschen Talenten, um sie auf eine Karriere in der Bundesliga vorzubereiten. Im Kader der Hessen sind elf von 13 Spielern Deutsche, das Durchschnittsalter der Mannschaft beträgt 21 Jahre. Aus dem Überraschungsteam des Vorjahres ist der Großteil geblieben. Interessantester Neuzugang ist der 23-jährige und US-amerikanische Point Guard Adam Klie, der bereits als Profi in Kanada sowie in der US-College-Liga NCAA für Aufsehen sorgte und zahlreiche individuelle Auszeichnungen erhielt.

Panthers-Trainer Velcic hat großen Respekt vor der jungen, aber hoch veranlagten Giessener Mannschaft. „Sie haben drei Riesentalente, die in ihrer Altersklasse zur Crème de la Crème gehören. Zudem haben sie die Ausländerpositionen sehr gut besetzt“, lobt Velcic den Gegner. Tim Köpple (18) oder Tim Uhlemann (19) zählen zu den größten Hoffnungen Deutschlands, andererseits bringt der 31 Jahre alte Ex-Nationalspieler Johannes Lischka jede Menge Erfahrung mit.

Mit der geballten Routine ihres im Schnitt sieben Jahre älteren Kaders wollen die Panthers dagegenhalten. Fraglich ist allerdings, in welcher Verfassung sich die Schwenninger befinden. Eine Erkältungswelle hat die Hälfte des Teams im Laufe der Woche lahmgelegt. Dennoch werden die Doppelstädter am Samstag wohl mit voller Kapelle antreten und versuchen, die Serie von 15 Heimsiegen am Stück fortzusetzen. Es brachte also bisher schon häufig Glück, wenn es vor dem Spiel hieß: „It´s Panthers-Time!“

Modus der ProB Die ProB ist in zwei Staffeln unterteilt, die beide jeweils zwölf Mannschaften umfassen. Nach der Hauptrunde qualifizieren sich die ersten acht jeder Staffeln für die Playoffs, die im Modus „best of three“ ausgespielt werden. Dort trifft der Erste aus dem Süden auf den Achten aus dem Norden, der Nord-Sieger auf den Achten im Süden usw. Die beiden Finalteilnehmer spielen einen ProB-Meister aus, steigen aber beide in die ProA auf. Die vier Teams jeder Staffel, die nicht an den Playoffs teilnehmen, spielen in den „play-downs“ in einer Vierer-Liga um den Klassenerhalt. Panthers Kader Seid Hajric, Konstantin Karamatskos, Darius Pakamanis, Dion Braimoh, Leon Friederici, Hannes Osterwalder, Sergey Tsvetkov, Bill Borekambi, Abdulai Abaker und Rasheed Moore

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein