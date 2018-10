von Maurice Sauter

Basketball, Pro B: Wiha Panthers Schwenningen – Dragons Rhöndorf 82:69 (20:21, 16:15, 23:15, 23:18). Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel haben die Wiha Panthers den starken Saisonstart veredelt. Allerdings mussten die Panthers gegen den Tabellenletzten Dragons Rhöndorf ein dickes Brett bohren – und auf ihren Kapitän verzichten.

Trainer Alen Velcic musste ausgerechnet an seinem Geburtstag auf Kosta Karamatskos verzichten. Der Spielmacher hatte im Training am Dienstag eine Zerrung im hinteren rechten Oberschenkel erlitten. Auch hinsichtlich des kommenden Gastspiels in Köln wollte der erfahrene Kapitän kein Risiko eingehen und verzichtete auf einen Einsatz gegen Rhöndorf. Dafür bekam Abdulai Abaker eine Chance in der Startformation und erwischte vor 700 Zuschauern in der Deutenberghalle einen guten Start. Gleich im ersten Rhöndorfer Angriff klaute Abaker den Ball, leitete den schnellen Gegenangriff ein und bediente Rasheed Moore, der zwei Freiwürfe herausholte.

Danach stotterte der Motor der Panthers aber gewaltig. Gegen die großen und robust agierenden Rhöndorfer Verteidiger fanden die Schwenninger kein Rezept, um freie Würfe zu generieren. Entweder verloren sie den Ball oder retteten den Angriff, indem sie ein Foul zogen. Nach einem der zahlreichen Ballverluste nahm Velcic nach fünf Minuten eine Auszeit und rüttelte seine Mannschaft lautstark wach. Dies zeigte Wirkung: Mit einem 7:0-Lauf machten sie den 9:12-Rückstand wett und gingen wieder in Führung. Absetzen konnten sich die Panthers aber nicht, im Gegenteil: Rhöndorf ging sogar mit einer 21:20-Führung in die erste Viertelpause.

Auch im zweiten Abschnitt wurde Spielmacher Karamatskos schmerzlich vermisst. Zwar teilten sich Abdulai Abaker und Leon Friederici die gestalterischen Aufgaben, beide prallten aber ein ums andere Mal an der robusten Rhöndorfer Abwehr ab. In der ersten Hälfte generierten die Schwarzwälder nur magere 20 Würfe aus dem Feld, von denen immerhin zehn den Weg ins Ziel fanden. Dafür war die Zahl der Freiwürfe zur Halbzeitsirene mit 20 Versuchen enorm hoch. Nur den 15 daraus resultierenden Punkten war es zu verdanken, dass die Panthers beim 36:36-Halbzeitstand nicht in Rückstand lagen.

Auch in Hälfte zwei erwischten die Gastgeber einen schweren Start. Zwei 24-Sekunden-Verstöße zu Beginn des dritten Abschnitts standen sinnbildlich für die Probleme in der Offensive. Die Defense hingegen steigerte sich in Abschnitt zwei. Angeführt von Hannes Osterwalder, der in Hälfte zwei drei Steals und zwei Blocks verbuchte, steigerten die Panthers die Intensität. Allerdings gelang es keinem Schwenninger, den litauischen Riesen Zygimantas Riauka in den Griff zu bekommen. Der Rhöndorfer Center kam am Ende auf 23 Punkte und 19 Rebounds. Es bedurfte einer erneut überragenden Vorstellung von Rasheed Moore, der die Panthers mit starken Einzelaktionen im dritten Viertel auf die Siegerstraße brachte und der im Nachhinein entscheidenden Phase des Spiels seinen Stempel aufdrückte. Weil die Dragons drei Minuten lang nicht punkteten, Moore aber aufdrehte, setzten sich die Panthers bis zum Ende des dritten Viertels auf acht Punkte ab.

Im Schlussabschnitt pendelte der Schwenninger Vorsprung stets zwischen fünf und zehn Punkten. Rhöndorf versuchte nach wie vor alles, die Panthers waren allerdings an beiden Enden des Spielfelds mittlerweile ins Rollen gekommen und brachten den Sieg souverän über die Ziellinie. Rasheed Moore war mit 31 Punkten erneut Topscorer, Bill Borekambi überzeugte mit 19 Zählern und acht Rebounds.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (3 Punkte/1 Rebound/0 Assists), Bill Borekambi (19/8/3), Rasheed Moore (31/6/1), Leon Friederici (8/6/1), Darius Pakamanis (6/3/2), Hannes Osterwalder (10/5/2), Abdulai Abaker (5/3/3) und Seid Hajric.

Stimmen zum Spiel Alen Velcic (Panthers-Trainer): "In dieser Liga gibt es keine einfachen Spiele. Rhöndorf hat uns das Leben lange schwer gemacht und von unseren Fehlern profitiert. Kleinigkeiten haben dieses Spiel entschieden. Wir haben fünf, sechs Mal mehr getroffen und daher gewonnen. Man hat gesehen, wie es ist, wenn mit Kosta Karamatskos das Gehirn dieses Teams ausfällt. Wir waren phasenweise zu selbstgefällig. Am Ende zählt aber das Resultat. Wir haben nun alle drei Spiele gewonnen uns sind ganz gut in der Liga angekommen." Rasheed Moore: "Es war ein großer Kampf. Solche Spiele machen mir aber besonders Spaß. Wir wussten vor dem Spiel, dass es schwierig werden würde, da Rhöndorf letzte Woche deutlich verloren hat und sich nun besser präsentieren wollte. Wir hatten zu viele Ballverluste und haben dem Gegner zu einfache Würfe ermöglicht. Daran müssen wir arbeiten. Dennoch haben wir es geschafft, uns den Sieg zu sichern." Leon Friederici: "Da Kosta gefehlt hat, habe ich vermehrt den Spielaufbau übernommen. Das habe ich schon früher gespielt. Um ehrlich zu sein, bin ich das aber nicht mehr so gewohnt. Wir müssen intensiver und aggressiver das Spiel beginnen. Es kann nicht sein, dass es gegen den Tabellenletzten zur Pause unentschieden steht." Hannes Osterwalder: "In Hälfte eins hatten wir viel zu viele Ballverluste, waren unkonzentriert und im Rebound schlecht. Dies alles hat sich nach der Pause gebessert. Dadurch sind wir zu einigen einfachen Punkten gekommen. Die Defense ist meine Stärke. Daher konnte ich diese gegen Rhöndorf besonders einbringen, Einsatz und Kampfgeist zeigen und dem Team damit helfen." (mst)

