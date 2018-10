von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Wiha Panthers Schwenningen – TG s.Oliver Würzburg 68:66 (7:17, 16:18, 26:17, 19:14). Mit einer spektakulären Aufholjagd und einem entscheidenden Wurf 3,9 Sekunden vor dem Ende besiegten die Wiha Panthers Schwenningen die TG s.Oliver Würzburg mit 68:66. Dabei hatte eine Viertelstunde lang nichts auf den 18. Heimsieg der Schwenninger in Folge hingedeutet.

Panthers-Trainer Alen Velcic setzte am Samstagabend wieder auf seine bewährte Anfangs-Fünf mit Leon Friederici, Rasheed Moore, Bill Borekambi, Seid Hajric und dem wieder einsatzfähigen Kapitän Kosta Karamatskos. Das Quintett erwischte vor 820 Zuschauern gegen die Gäste aus Würzburg allerdings einen Start zum Vergessen: Es dauerte vier Minuten, ehe Leon Friederici die ersten Punkte für Schwenningen erzielte.

Das Abschlussglück war den Panthers in Hälfte eins nicht hold: Zahlreiche Korbleger rollten vom Ring, Dreier schauten bereits durch die Reuse, um dann doch wieder rauszuspringen. Folglich brachten die Panthers in den ersten 14 Minuten des Spiels nur magere sieben Punkte auf die Anzeigetafel. Würzburg dagegen war beim Stand von 7:26 schon auf 19 Punkte davongezogen und hatte das Momentum klar auf seiner Seite.

Erst gegen Ende des zweiten Viertels fanden die Schwenninger offensiv besser ins Spiel. Rasheed Moore verkürzte mit der Halbzeitsirene per Dreier auf 23:35 und gab somit den Startschuss zu einer Aufholjagd, die direkt nach dem Seitenwechsel ihre Fortsetzung fand.

Mit den Panthers steigerte sich auch das Niveau des Spiels. Zehn Schwenninger Punkte in Folge zu Beginn des dritten Viertels konterten die weiterhin selbstbewusst auftretenden Würzburger mit einem 10:4-Lauf. Bill Borekambi und Rasheed Moore brachten die Gastgeber Stück für Stück heran. Mit einer Dreipunkte-Führung gingen die Gäste ins letzte Viertel.

Dort ließen sich die im Schnitt fast acht Jahre jüngeren Würzburger den Druck angesichts einer stimmungsmäßig aufgeheizten Deutenberghalle und eines umkämpften letzten Viertels zunächst nicht anmerken. Sie bauten ihre Führung mit zwei Dreiern wieder auf neun Punkte aus. Doch dann erzielten die Gäste fast fünf Minuten lang nur zwei Punkte, während die Schwenninger beim Stand vom 63:62 erstmals in Führung gingen.

Video: Maurice Sauter

Das Spiel spitze sich auf die letzten Angriffe zu. Hannes Osterwalder ließ beim Stand von 64:63 zwei Punkte an der Freiwurflinie liegen, machte diesen Fehler aber wieder in der Defense gut und erzwang 20 Sekunden vor Schluss gemeinsam mit seinen Teamkollegen einen Würzburger 24-Sekunden-Verstoß. Nun foulten die Gäste Rasheed Moore, um zu verhindern, dass dieser die Zeit runterlaufen ließ. Der US-Amerikaner versenkte beide Versuche und vergrößerte die Differenz auf drei Punkte. Angesichts des Spielstandes mit dem Rücken zur Wand, nahm Würzburgs Trainer Eric Detlev eine Auszeit und zeichnete einen Spielzug auf, den Julian Albus zehn Sekunden vor Schluss mit einem eiskalten Dreier zum Ausgleich abschloss. Nun war es Panthers-Coach Alen Velcic, der in der anschließenden Auszeit den siegbringenden Spielzug vorgab. Bis dahin hatten Borekambi und Moore 15 der 17 Schwenninger Punkte im letzten Viertel erzielt und galten als Kandidaten für den letzten Wurf. Zum Mann des Abends aber wurde Leon Friederici, der von Borekambi freigespielt wurde, einen Dreier antäuschte und 3,9 Sekunden vor Schluss per "Floater" zum Sieg traf. Der anschließende, vergebliche Dreierversuch der Würzburger ging im Jubel der Deutenberghalle unter.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (4 Punkte/2 Rebounds/0 Assists), Paul Osuwu-Frimpong (0/1/0), Bill Borekambi (26/5/1), Kosta Karamatskos (4/2/5), Rasheed Moore (21/13/0), Leon Friederici (9/2/2), Darius Pakamanis (0/1/0), Hannes Osterwalder (2/2/0), Abdulai Abaker (0/1/0) und Seid Hajric (2/6/0).

Stimmen zum Spiel Alen Velcic (Trainer Wiha Panthers): "Die Fans haben es gemeinsam mit uns ermöglicht, dass wir das Spiel gedreht haben. In den letzten dreieinhalb Jahren haben wir noch nie so schlecht gespielt wie diesmal in den ersten 15 Minuten. Der Korb war wie zugenagelt und die Körpersprache war schlecht. Ich wusste aber, dass das nicht so weitergehen konnte. Wir haben über die Freiwürfe wieder ins Spiel gefunden und uns auf die einfachen Dinge konzentriert." Bill Borekambi: "Die erste Halbzeit war wie verflucht, kein Ball wollte reinfallen. Wichtig war, dass wir uns nicht mental runtergezogen haben. Ich habe die ganze Zeit an den Sieg geglaubt." Leon Friederici: "Die erste Halbzeit war nicht gut. Wir haben die einfachsten Korbleger vergeben. Dann kam die Halbzeit genau zur richtigen Zeit. Der letzte Spielzug war so geplant. Ich habe das getan, was der Coach wollte. So ein Gamewinner in fast letzter Sekunde ist einfach geil." Eric Detlev (Trainer s.Oliver Würzburg): "Wir haben es in der ersten Hälfte gut geschafft, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen und die Schwachstelen gut ausgenutzt. Nach der Pause war das komplette Gegenteil der Fall. Die Niederlage ist zwar bitter, aber die Atmosphäre in der Halle war allein schon die Reise wert."

