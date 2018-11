von Maurice Sauter

Basketball, Pro B: Wiha Panthers Schwenningen – Basketball Löwen Erfurt 78:76 n. V. (25:17, 13:23, 17:16, 10:9, 13:11). Ein echter Kraftakt war für ersatzgeschwächte Wiha Panthers Schwenningen nötig, um die Basketball Löwen Erfurt mit 78:76 nach Verlängerung niederzuringen. Rasheed Moore war mit 38 Punkten der überragende Mann des Spiels.

Nur acht einsatzfähige Spieler standen Panthers-Trainer Alen Velcic zur Verfügung. Neben Bill Borekambi (Hexenschuss) musste auch Hannes Osterwalder (Bänderverletzung in der Hand) passen. Somit fielen zwei „Local Player“ auf den großen Positionen aus, wodurch der Rotationsspielraum von Trainer Velcic erheblich eingeschränkt wurde.

Nicht nur die dünne Personaldecke, sondern auch die „Smallball“-Spielweise der Basketball Löwen Erfurt führten dazu, dass die Panthers über weite Strecken des Spiels ebenfalls mit einer sehr kleinen Aufstellung agierten. Neben Kapitän Kosta Karamatskos standen mit Leon Friederici und Abdulai Abaker zwei weitere Spielmacher in der Startaufstellung, Rasheed Moore und Sergey Tsvetkov besetzten die Flügel.

Die Panthers erwischten vor rund 700 Zuschauern einen guten Start in die Partie. Die zuletzt strauchelnde Offensive traf zu Beginn hochprozentig. Vor allem Rasheed Moore hatte ein heißes Händchen und erzielte allein in den ersten zehn Minuten 13 Punkte. Auf der Gegenseite versäumten es die Hausherren allerdings, die Löwen bei Rebounds vom eigenen Brett fernzuhalten. So kamen die Gäste zu zweiten Chancen am laufenden Band. Zwar setzten sich die Panthers zu Beginn des zweiten Viertels mit einer 9:0-Serie auf 30:17 ab, die Erfurter antworteten allerdings mit einem 23:8-Lauf bis zur Pause und gingen mit einer Zwei-Punkte-Führung in die Kabine.

Die zweite Hälfte war alles andere als ein Leckerbissen. Zwar brauchten die Panthers dreieinhalb Minuten für die ersten Punkte, steigerten sich aber in der Defensive deutlich. Das Problem mit den Offensiv-Rebounds bekam das Team von Trainer Alen Velcic aber dennoch nicht in den Griff. Mit einem Rückstand von einem Zähler gingen die Schwarzwälder in den vierten Abschnitt, in dem die Führung fünfmal wechselte.

In den letzten Minuten spielten die Fouls eine entscheidende Rolle. Zunächst musste Kosta Karamatskos dreieinhalb Minuten vor dem Ende aufgrund seines fünften Fouls auf der Bank Platz nehmen. Dann schien sich 84 Sekunden vor dem Ende das Blatt zugunsten der Erfurter zu wenden, als die Gäste beim Stand von 63:64 aufgrund eines unsportlichen Fouls zwei Freiwürfe und Ballbesitz erhielten. Aus dieser Chance schlugen die Thüringer mit nur einem Punkt jedoch kein Kapital. 25 Sekunden vor Schluss und mit zwei Zählern im Rückstand lieferte Abdulai Abaker die wichtigste Aktion des Spiels, als er den Ball stark erkämpfte und dann nur mit einem unsportlichen Foul zu stoppen war. Mit den zwei fälligen Freiwürfen schickte er das Spiel in die Verlängerung. In dieser zogen die Panthers, angeführt vom überragenden Rasheed Moore, schnell auf sieben Punkte davon und ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen.

Für die Panthers spielten: Sergey Tsvetkov (14 Punkte/6 Rebounds/0 Assists), Dion Braimoh (0/0/1), Kosta Karamatskos (6/2/4), Rasheed Moore (38/8/1), Leon Friederici (8/13/3), Darius Pakamanis (3/1/0), Abdulai Abaker (7/4/4) und Seid Hajric (2/0/0).

Stimmen zum Spiel Alen Velcic (Trainer Wiha Panthers): „Wir haben ähnlich schlecht gespielt wie in München. Allerdings waren dieses Mal unsere Fans da und haben uns zum Sieg verholfen. Das Fehlen von Borekambi und Osterwalder hat sich vor allem bei den Rebounds bemerkbar gemacht. Erfurt hat uns das Leben sehr schwergemacht. Respekt an meine Mannschaft, dass sie dennoch diesen Sieg eingefahren hat.“ Rasheed Moore: „Erfurt hat uns alles abverlangt und schwere Würfe getroffen. Wir haben dann in der Defensive Lösungen gefunden und uns den Sieg erkämpft. Ich bin stolz auf meine Teamkameraden. Wichtiger als meine Leistung war der Sieg.“ Abdulai Abaker: „Bei den Freiwürfen am Ende war ich ziemlich nervös. Allerdings haben mich meine Kameraden enorm ermutigt. Aufgrund der Personallage mussten wir viel improvisieren und ungewohnte Rotationen spielen. Daher hat oft die Abstimmung gefehlt.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein