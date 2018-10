von Maurice Sauter

Basketball, ProB: Nach 30 Siegen ging die Siegesserie der Wiha Panthers am Samstag bei den scanplus baskets Elchingen zu Ende. Doch anstatt Trübsal zu blasen, bewerten die Panthers das 74:85 als Bestätigung der Qualität der Mannschaft.

Kein Beinbruch: Die Schwenninger ärgerten sich zwar über das Ende der Siegesserie und die vermeidbare Niederlage beim Rivalen in Oberelchingen. „Ein Sieg wäre sehr schön gewesen. Wegen dieser Niederlage gegen eine sehr gute Mannschaft geht aber die Welt nicht unter. Wir müssen nicht jedes Spiel in dieser Saison gewinnen“, so Panther-Trainer Alen Velcic. Vielmehr stand die Erkenntnis, dass die Raubkatzen mit dem amtierenden Meister auf Augenhöhe mithalten konnten, im Vordergrund der Analyse.

Genauso weitreichende Folgen wie in der Vorsaison wird die erste Niederlage seit 31 Spielen nicht verursachen. In der Spielzeit 2017/18 waren die Panthers von Januar bis April die Gejagten von Verfolger Speyer und durften sich keine Niederlage erlauben, sonst hätten sie die Tabellenführung und letztlich auch den Aufstieg aus der Hand gegeben. In der ProB ist es anders. Hier muss nicht jedes Spiel gewonnen werden, um am Ende ganz vorne mitspielen zu können. Es genügt der achte Platz in der Hauptrunde, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Auf den neunten Rang haben die Panthers nach fünf Spielen bereits drei Siege Vorsprung.

Wurfschwach: Der Rückschlag in Elchingen war daher so ärgerlich, weil er absolut vermeidbar war. Am Ende schlug das Pendel aufgrund der schlechten Dreierquote der Panthers auf die Seite der Elche aus. Nur drei von 21 Versuchen fanden den Weg ins Ziel. Vor allem Rasheed Moore hatte kein Wurfglück und verwarf alle sechs Versuche. Hinzu kamen einige umstrittene Pfiffe der Schiedsrichter zugunsten der Gastgeber und insgesamt gleich vier technische Fouls gegen die Panthers, die eine Aufholjagd im letzten Viertel zusätzlich erschwerten.

Neuzugang: Überraschend kam gegen Elchingen Paul Owusu-Frimpong zum Einsatz. Der 1,99 Meter große und 102 Kilogramm schwere gebürtige Hamburger spielte fast 13 Jahre lang für den ProB-Nordvertreter SC Rist Wedel, ehe er sich im Sommer dieses Jahres dazu entschied, seinen Körper zu schonen und sich auf seinen Job im Außendienst zu konzentrieren. Dann ereilte ihn aber der Ruf von Panthers-Trainer Alen Velcic, der in seiner Mannschaft einen „Local Player“ auf den großen Positionen dringend gebrauchen konnte.

Velcic erklärt, warum ein weiterer Deutscher in der Rotation eminent wichtig ist: „In der ProB wird während eines Spiels nicht nach Bedarf, sondern nach Nationalität gewechselt. Wenn beispielweise Abu Abaker wegen hoher Foulbelastung raus muss, ich ihn aber nur mit dem Litauer Darius Pakamanis ersetzen kann, muss auch ein anderer Ausländer vom Feld, um durch einen Deutschen ersetzt zu werden.“ Ein nahezu komplett deutscher Kader, mit dem die Einschränkungen der Local-Player-Regel nichtig wären, ist aus finanzieller Sicht für die Panthers unmöglich. Daher versucht Velcic, seinen Stamm aus sechs deutschen und vier ausländischen Spielern gezielt mit weiteren Local Players zu ergänzen, um die Flexibilität in der Rotation zu vergrößern und auch Verletzungen personell auffangen zu können. Owusu-Frimpong könnte neben Bill Borekambi und Hannes Osterwalder nun der dritte Deutsche im Kader der Panthers sein, der die Positionen vier und fünf bekleiden kann. Noch ist ein Engagement bis Saisonende von Frimpong am Neckarursprung nicht sicher. In den kommenden Tagen wird sich entscheiden, ob er seinen Beruf und den Leistungssport unter einen Hut bringen kann.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein