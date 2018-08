von Marius Faller

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (mfa) Mit einigen unerwarteten Ergebnissen startete die Kreisliga A 1 am Wochenende in die Saison. Die größte Überraschung war dabei der Sieg der DJK Villingen II gegen Titelfavorit SV Rietheim.

Bezirksliga-Absteiger SV Überauchen war gegen die Reserve des FC Schonach schon früh auf einem guten Weg, den ersten Spieltag mit einem Heimsieg abzuschließen. Doch weder die 1:0-Führung in der 13. Minute durch Ndiyassou Oubo, noch das zwischenzeitliche 2:1 durch Bernd Weets kurz nach der Halbzeit reichte für die Elf von Trainer Sigurd Bickmann am Ende für drei Punkte. Schonach konnte zweimal ausgleichen und erkämpfte sich so ein 2:2. „Mit dem Spiel bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis nicht. Nach dem 2:1 hatten wir große Chancen auf den dritten Treffer, der möglicherweise die Entscheidung gewesen wäre. Umso bitterer, dass wir in der Schlussphase durch eine Unachtsamkeit das 2:2 nach einem Freistoß einstecken mussten“, meint Bickmann. Der Übungsleiter haderte zudem damit, „wie gut die Schonacher an diesem Tag personell aufgestellt waren“.

Zwei weitere Liga-Neulinge trafen bei der Begegnung SV Niedereschach (Aufsteiger) gegen den FC Dauchingen (Absteiger) aufeinander. Für Niedereschachs Spielertrainer Marco Tümpel war das 0:1 eine „unglückliche Niederlage. Wir hatten gefühlt 70 Prozent Ballbesitz und hätten mindestens unentschieden spielen müssen. Die Zweikampfführung der Dauchinger war sehr hart. Unser Gegner hat nur mit langen Bällen gespielt, wir waren Dauchingen technisch, taktisch und auch physisch überlegen, was mich selbst überrascht hat.“ Einzig das Verhalten seiner Spieler im letzten Drittel des Spielfelds kritisiert Tümpel: „Da haben wir uns nicht belohnt. Im entscheidenden Moment hat immer der letzte Pass gefehlt.“

Liest man nur das Ergebnis, ein 5:1 des FC Brigachtal im Derby zuhause gegen den FC Tannheim, dann könnte von einer klaren Angelegenheit ausgehen. Doch selbst der Trainer der Brigachtaler, Werner Bucher, gibt zu, dass „das Ergebnis am Ende zu hoch ausgefallen ist“. Bucher: „ Wir sind gut ins Spiel gekommen, gehen aber dennoch glücklich mit 2:0 in die Pause. Tannheim hatte sehr gute Gelegenheiten und hat stark dagegengehalten.“ Seine Mannschaft sei am Ende „ein wenig cleverer gewesen als der Gegner“, meint der erfahrene Trainer. Der Knackpunkt sei das 3:1 von Dennis Kleiser in der 57. Minute gewesen, nur zwei Minuten zuvor hatte der Tannheimer Stephan Schwörer den Anschlusstreffer erzielt. Marco Waidele schraubte mit seinen beiden Treffern das Ergebnis noch in die Höhe. Werner Bucher freute sich auch, „wie viel Aufwand meine Spieler in dieser Hitzeschlacht betrieben haben“.

Für Gesprächsstoff sorgte die 0:2-Niederlage des SV Rietheim bei der DJK Villingen II. Trotz zahlreicher Neuzugänge gelang es der Elf von Trainer Rafael Zimmermann nicht, bereits am ersten Spieltag ein Zeichen im Kampf um die Aufstiegsplätze zu setzen. Zimmermann glaubt jedoch nicht, dass diese Niederlage aufgrund fehlender Automatismen seiner neu zusammengestellten Mannschaft geschuldet war. „Wir haben in der Vorbereitung schon viel bessere Leistungen gezeigt“. Lediglich in der Anfangsphase war Rietheim am Drücker. „Dann haben wir den Faden verloren. Insgesamt war das einfach zu wenig“, sagt der Rietheimer Coach. Ärger gab es abseits des Platzes – wegen eben diesem. „Wir sind davon ausgegangen, dass wir auf dem Rasenplatz spielen“, erklärte Zimmermann. „Wenn man schon wochenlang weiß, dass dieser von der Stadt gesperrt wurde, könnte man das Heimrecht tauschen. Ich gehe davon aus, dass diese Maßnahme ein taktisches Mittel war.“

Anders sieht es der Trainer von DJK Villingen II, Adrian Schade. „Wir hätten ebenfalls lieber auf Rasen als auf Kunstrasen gespielt. Unser Ärger war genauso groß wie der des Gegners, das war sicherlich keine Absicht“, so Schade. Er sah seine Mannschaft als verdienten Sieger. „Nach Torchancen stand es am Ende etwa 8:3 für uns. Dass es mit der Chancenverwertung noch nicht so klappt, ist dem frühen Zeitpunkt in der Saison geschuldet.“ Insgesamt spricht der DJK-Trainer von einem „guten Spiel“ Schade: „Sowohl die Rietheimer als auch meine Jungs haben offensiv gespielt. Da hat das Zuschauen Spaß gemacht.“

