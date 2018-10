von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Nachdem die Partie Brigachtal gegen Pfaffenweiler II (0:0) bereits ausgetragen wurde, sind die Brigachtaler am 9. Spieltag spielfrei. FCB-Trainer Werner Bucher tippt die Mittwoch-Partien.

FC Dauchingen – FC Kappel. „Kappel musste sich am Wochenende dem SV Rietheim geschlagen geben. Dennoch werden die Kappeler in Dauchingen punkten. Ich tippe 1:1.“

FC Tannheim – SV Überauchen. „Wahrscheinlich wird die Partie auf dem Hartplatz ausgetragen, was ein Vorteil für Tannheim sein sollte. Vieles spricht dafür, dass es eine Punkteteilung geben wird. Ich tippe 2:2.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – Sportfreunde Neukirch. „Für beide ein wichtiges Derby. Die Gastgeber stehen mit einem negativen Torverhältnis auf Rang vier, Neukirch hat nur drei Punkte weniger. Da kann die Tagesform entscheiden. 2:1 für die SG Vöhrenbach.“

SV Rietheim – NK Hajduk VS. „Bei Rietheim scheint der Knoten geplatzt. Die Rietheimer haben eine sehr gut besetzte Mannschaft und werden eine Aufholjagd starten. Ich tippe 2:1.“

SV Niedereschach – FC Schonach II. „Schonach ist eine Wundertüte. Du weißt nie, ob es Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader gibt. Die scheint auch am Mittwoch denkbar. Niedereschach spielt als Aufsteiger bisher eine gute Saison. Mein Tipp: 3:1.“

FC Schönwald – VfB Villingen. „Schönwald kommt mit der Empfehlung eines klaren Erfolgs in Pfaffenweiler. Villingen ist sicherlich ein stärkerer Gegner, auch wenn die Elf, wie offenbar in jeder Saison, etwas Anlaufzeit benötigt. Es wird eine Partie, in der nicht viele Tore fallen. Ich tippe 1:0 für Schönwald.“

