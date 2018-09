von Holger Rohde

Frauenfußball-Verbandsliga: VfB Unzhurst – Sportfreunde Neukirch (Samstag, 17 Uhr). (olg) Eine schwere Aufgabe steht den Sportfreunden beim Aufsteiger bevor. Der VfB stieg ohne Niederlage auf und hat eine starke und nochmals verstärkte Mannschaft mit großen Ambitionen. Neben der ehemaligen Bundesligaspielerin Claudia Spörl (31/VfL Sindelfingen, SC Sand) wurde im Sommer An-Kristin Angel verpflichtet, die rund 15 Jahre Bundesliga-Erfahrung beim 1. FFC Niederkirchen und SC Sand mitbringt. So verwunderte der Traumstart von Unzhurst gegen die Topteams Vimbuch (1:0) und Freiburg-St. Georgen (0:0) nicht. Unzhurst möchte gern in der Oberliga mitmischen, deswegen wurde kräftig investiert. Daher ist der Aufsteiger auf eigenem Platz klarer Favorit. Neukirchs Trainer Dirk Huber hat zwar einen breiteren Kader, doch die drohende dritte Niederlage in Folge wird schwer zu verhindern sein. Neukirch will sich zumindest achtbar verkaufen und versuchen, den Gegner zu ärgern.

Landesliga: FV Marbach – SV Litzelstetten (Samstag, 15 Uhr). Im dritten Spiel hat der FV Marbach zwei klare Ziele: "Wir wollen ungeschlagen bleiben und drei Punkte holen", sieht Trainer Holger Rohde seine Elf gegen den Gast vom Bodensee als klaren Favoriten. "Die Gäste sind schlecht in die Runde gestartet. Sie holten nur einen Punkt aus zwei Partien. Litzelstetten wird jetzt alles abrufen", rechnet Rohde mit viel Gegenwehr. Den Gegner unterschätzen die Marbacher auf keinen Fall: "Litzelstetten liegt uns von der Spielweise her ganz gut. Deswegen werden wir versuchen, mit viel Tempo Druck aufzubauen. Spielerisch ist es immer wichtig, dass wir den Ball gut durch unsere Reihen laufen lassen", ergänzt Rohde. In der vergangenen Saison gab es ein 4:2 und 2:0 für Marbach. Die letzten sechs Pflichtspiele gegen Litzelstetten gewann Marbach bei insgesamt 21:6-Toren. Der Kader ist fast komplett. Zwar fehlt aus privaten Gründen Linda Ganter, doch dafür ist Judith Jakob aus dem Urlaub zurück.

SV Titisee – FC Grüningen (Samstag, 16 Uhr). Nach dem etwas missglückten Start mit nur einem Punkt aus zwei Partien ist Grüningen bereits unter Zugzwang. "Gegen Deggenhausertal hatten wir Pech mit vier Alutreffern. Leider sind wir weiterhin vom Verletzungspech gebeutelt", verdeutlicht Grüningens Trainer Mathias Limberger. Er hofft, "dass Franzi Fuchs endlich wieder spielen kann". Neben den Langzeitausfällen musste zuletzt auch Annemarie Gnielinski passen. Für Fuchs und die neue Trainerin Luci Sallustio ist es am See ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein. Fuchs spielte bis 2017 über 15 Jahre beim SV Titisee. Dessen Trainerin Jasmin Kaiser startete mit dem 6:2 in Ach-Linz perfekt in die Runde. Auf ihrem ungeliebten Kunstrasenplatz wollen die Gastgeber nachlegen. "Der Platz liegt uns ganz gut. Da mache ich mir keine Sorgen", fügt Limberger an, dessen Team in der vergangenen Saison zweimal locker mit 2:0 und 6:0 Toren gewann.

FC Schönwald – SG Göhrwihl/Eintracht Wihl (Samstag, 18 Uhr). Im Aufsteigerduell gibt es keinen Favoriten. Der FC Schönwald und die Gäste holten schon beide überraschend einen Punkt. Die Gäste allerdings verspielten dabei eine 3:0-Führung gegen den Lokalrivalen Nollingen. Der Ausgang dieser Partie ist für die Gastgeberinnen um die Trainer Siegfried Burger und Hans-Peter Bach völlig offen. Kleinigkeiten dürften über den Sieg entscheiden. Schönwald möchte mit taktischer Disziplin und viel Einsatz den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen. Dazu bedarf es eines konzentrierten Auftritts.

