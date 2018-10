Ringen: Es war wahrlich kein erfreuliches Wochenende für die höherklassigen Ringer-Teams aus der Region. Regionalligist KSV Tennenbronn, Oberligist KSK Furtwangen und Verbandsligist SV Triberg gingen allesamt leer aus.

KSV Tennenbronn

Auf und Ab: Die Tennenbronner scheinen in dieser Saison offensichtlich immer für Überraschungen gut. Vor einer Woche schlug das Team von Trainer Matthias Brenn unerwartet den favorisierten ASV Schorndorf. Am Sonntag folgte eine bittere, weil vermeidbare 14:15-Niederlage beim bis dahin Vorletzten WKG Weitenau-Wieslet. „Die letzten zwei Kämpfe zeigten deutlich, dass wir zum einen eine gute Mannschaft, zum anderen aber zu keinem Zeitpunkt nachlassen dürfen“, sagt Brenn. Dass Luca Lehmann im vorletzten Kampf einen schon sicher geglaubten Mannschaftspunkt noch aus der Hand gab, nimmt ihm der Tennenbronner Trainer nicht übel: „Es war an diesem Tag auch schon zuvor im einen oder anderen Einzelkampf mehr drin.“

Weckruf: Die jüngste Niederlage im Wiesental hat für Matthias Brenn auch eine gute Seite: „Jeder Einzelne hat deutlich gesehen, dass 95 Prozent in dieser Liga gegen keinen Gegner reichen werden. Vielleicht war dies genau der richtig Weckruf vor dem Lokalderby gegen Aichhalden“, hofft der KSK-Coach. Am Freitag kommt es in der Tennenbronner Sporthalle ab 21 Uhr zum Prestigeduell zwischen dem Brenn-Team und Lokalrivale AB Aichhalden.

KSK Furtwangen

Siegesserie endet: Dass Sascha Weinauge einen Oberliga-Kampf verlieren kann, hatte man beim KSK Furtwangen wahrscheinlich schon vergessen. Am vergangenen Samstag war es jedoch soweit. Bei der 8:21-Niederlage beim VfK Mühlenbach unterlag Weinauge gegen Tobias Neumaier knapp mit 0:1 Mannschaftspunkten. Damit endete zugleich eine lange Siegesserie. Weinauge war saisonübergreifend in 19 Oberliga-Kämpfen ungeschlagen, holte dabei meistens einen Vierer fürs KSK-Team. „Es war einfach nicht unser Tag. Das galt wohl auch für Sascha“, meinte Ewald Wolber, KSK-Geschäftsführer, nach dem Kampf.

Hoffnung auf Rückkehr: Die Furtwanger sind weiterhin vom Verletzungspech geplagt. Mit Simon Zwirner und Jan Furtwängler fehlen zwei Ringer für die oberen Gewichtsklassen. Beide müssen aufgrund einer Fußverletzung pausieren. Die KSK-Verantwortlichen haben jedoch Hoffnung, dass die zwei demnächst wieder zur Verfügung stehen.

SV Triberg

Stimmung stimmt: Es sieht aktuell nicht gut aus für den SV Triberg. Der Ex-Bundesligist bleibt nach der Heimniederlage gegen die RG Lahr auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss sich die nächsten Wochen auf Abstiegskampf einstellen. Theoretisch ist möglich, dass die drei letzten Mannschaften der Verbandsliga eine Etage tiefer müssen. Trotzdem ist laut Trainer Kai Rotter die Stimmung im Team weiterhin sehr gut: „Wir gehen zusammen weg nach dem Kampf, im Training ist die Halle voll und der Spaß ist auch da“, sagt Rotter. Vielleicht kann der Teamgeist ja helfen, dass der SVT aus dem Tabellenkeller herauskommt.

Verstärkung in der Rückrunde: In der zweiten Saisonhälfte wird es bei den Tribergern einen Rückkehrer geben. Pascal Becker will seinem Heimatverein helfen, aus dem Abstiegskampf herauszukommen. „Pascal ist für die Griechisch-Klassen bis 75 kg und 80 kg eingeplant. Ich würde mir wünschen, dass es noch den einen oder anderen Rückkehrer gibt, der uns hilft“, sagte Rotter. Pascal Beckers Zwillingsbruder fehlte zuletzt gegen Lahr aufgrund einer Sperre. Rotter geht jedoch davon aus, „dass er am Samstag gegen Eschbach wieder dabei ist“.

