von Helmut Junkel

Leichtathletik: (ju) Beim 41. Waldlauf des SC Schönwald waren insgesamt 135 Teilnehmer am Start. Beim Hauptlauf über zehn Kilometer brachten Sarah Hettich (LG Region Karlsruhe) und Tobias Herrmann (SF Thurner) mit dem dritten Sieg in Folge den Wanderpokal endgültig in ihren Besitz.

Alle Teilnehmer der drei Strecken (Hauptlauf, Schülerlauf und Jedermannslauf) nahmen das Rennen am Sonntag gemeinsam oberhalb der Adlerschanze in Schönwald auf. Vom Start weg gingen die Schüler und vom Hauptlauf die erstmals startenden Dominik Meier (TuS Badenweiler) und Dominik Kuhn (Three Run Two) sowie Pokalverteidiger Tobias Herrmann (SF Thurner) das Rennen forsch an. Als erste Läufer wurden im Ziel die Besten des Jedermannslaufs (3,3 Kilometer) mit dem überlegenen Sieger René Denhof (TSV Rottweil) in 13:14,1 und Cornelia Durst (SV Leimgarten) in 15:24, 5 Minuten empfangen. Beim Schülerlauf lief erneut der 14-jährige Lukas Ehrle (TV Villingen) in 17:36,5 Minuten zum überlegenen Start-Ziel-Sieg und war im Vergleich zum Vorjahr um 1:02,8 Minuten deutlich schneller. Als Zweite und Beste der Mädchen überraschte seine erst elfjährige Schwester Julia in 19:36,4 Minuten und war ebenfalls 16 Sekunden schneller als im Vorjahr. Es folgten dahinter sieben Mädels des SC Schönwald, angeführt von Jana Duffner vor Franziska Dorer. Zweiter der Buben wurde Dario Van den Brande aus Belgien vor Sören Müller (SFE Freiburg) und Rocco Schwer (SC Schönwald).

Im Hauptlauf, zugleich achter und vorletzter Lauf der 20. Intersport Denzer-Laufserie, waren beide Vorjahres- und Pokalsieger erneut am Start und liefen abermals zum Sieg. Allerdings blieben von den Dauermeldern 35 dem Start fern, darunter auch die bereits neuen Gesamtsieger beim Denzer-Cup, Sandra Schmid (LT Pfohren) und Felix Davidsen (Lauf-Freunde St. Georgen).

Bei den Damen kam die 27-jährige Sarah Hettich (LG Region Karlsruhe) in 40:52,8 Minuten zum überlegenen Start-Ziel-Sieg. Bei den Herren hatte der 28-jährige Tobias Herrmann (SF Thurner) auf der Strecke etwas mehr Mühe, um den Tagessieg nach guten 37:05,1 Minuten vor dem ein Jahr jüngeren Dominik Meier (TuS Badenweiler) ins Ziel zu retten. Dem angeschlagenen Tempo von Herrmann und Meier musste Dominik Kuhn schon zur Hälfte der Distanz Tribut zollen und den Kontakt abreißen lassen. Beim Anstieg zur Katharinenhöhe erhöhte Herrmann das Tempo nochmals und konnte sich auch von Meier etwas lösen. Doch Meier blieb bis ins Ziel ein ernsthafter Konkurrent und musste sich am Ende lediglich um 8,4 Sekunden geschlagen geben.

Hinter Kuhn als Drittem (alle M 20) waren die weiteren Plätze besonders hart umkämpft. Als Vierter lief Manfred Kiene (LT Unterkirnach) zum M 45-Sieg, gefolgt von Sebastian Kaletta (Heilbronn/M 20) und Walter Kuß (LT Furtwangen/M 50-Sieger). Danach liefen Rainer Sprich (LT Pfohren /M 45), Andreas Müller (AEG-LT/M 35), Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/M 50) und Alois Dotter (LT Furtwangen/M 55) in die Top Ten. Als Elfter lieferte Axel Bösinger (LT TV Mönchweiler) um 5,6 Sekunden vor Arnt König (SC Bubenbach/beide M 35) ein starkes Rennen ab. Hinter Johannes Kaiser (SV Häusern/19.) wurde Winfried Thurner M 60-Sieger vor Roland Fischer (beide LT Furtwangen). Bester der M 65 wurde Franz Ginter (FSV Schwenningen), Sieger der M 70 Martin Steinhart (TSF Tuttlingen) und Bester der M 75 Artur Miggler (Furtwangen).

Bei den Damen erreichte hinter der siegreichen Sarah Hettich die erstmals startende Sylvia Schmieder (LAV Obere Murg/W 40) mit 2:47,5 Minuten Rückstand das Ziel. Dritte wurde Stefanie Reichle (LV Donaueschingen/W 30), gefolgt von der überraschend starken Skilangläuferin Lara Ketterer (SC Hinterzarten) und Hanna Bächle (LT Unterkirnach/beide U 20). Als Sechste kam Angelika Rentschler (LSG Schwarzwald-Marathon) zum W 35-Sieg, gefolgt vom starken W 45-Trio Martina Fleig (LT Furtwangen), Isabell Kuner (ST Schonach-Rohrhardsberg) und Petra Förnbacher (LT Unterkirnach). Elfte wurde Heidi Rißler (Trossingen/W 50).

