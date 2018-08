Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: Wie in der vergangenen Saison spielt die Liga mit elf Mannschaften. Während die SG Kirchen-Hausen und der SV Aasen den Aufstieg in die Kreisliga A schafften, gingen der FC Bad Dürrheim II und der FC Hüfingen den umgekehrten Weg. Neu in der Staffel ist zudem der SV Geisingen II, der den FC Gutmadingen II ersetzt. Die Gutmadinger spielen zukünftig wieder in der Staffel 4.

Schmerzhaft war in der der Abstieg für den FC Bad Dürrheim II. Mit dem neuen Trainer Klaus Müller soll der Betriebsunfall schnell repariert werden. In der Vorbereitung gab es überzeugende Auftritte. Die Kurstädter zählen zu den Anwärtern auf die vorderen Plätze. „Wir wollen es versuchen, aber es gehören viele Faktoren dazu. Wir haben in der Landesliga-Elf mit Enrique Blanco einen Trainer, der sich auch sehr für die Zweite interessiert. Er betrachtet die Gesamtheit", sagt Müller. In den kommenden Jahren werden weitere A-Jugendspieler nachrücken, die gefordert und gefördert werden sollen.

Einen großen personellen Umbruch gab es beim FC Hüfingen, sodass Trainer David Invernot sein Team nicht als einen Favoriten für die ersten zwei Plätze sieht. „Es zeichnet sich eine ausgeglichene Staffel ab, in der drei, vier Mannschaften den Titel holen können. Dazu zähle ich Bad Dürrheim, aber auch den enorm verstärkten TuS Blumberg.“ Der Spielertrainer will die Hüfinger Mannschaft entwickeln, in der der älteste Spieler 27 Jahre ist. Hüfingen möchte für die Zukunft ein Team aufbauen. Es gelte zunächst Erfahrungen in der neuen Liga zu sammeln. „Wir werden versuchen oben mitzuspielen, doch den Aufstieg peilen wir erst im zweiten Jahr an“, so Invernot

Sieben Punkte fehlten der SG Aulfingen/Leipferdingen zuletzt zu Platz zwei. Da die ersten zwei Teams weg sind, rechnet sich die Elf von Trainer Steffen Grotta einiges aus. Mit Heiko Enoch (21 Treffer) hat die SG den Top-Torjäger der vergangenen Saison weiterhin in seinen Reihen. Dennoch gab es zuletzt drei Mannschaften, die öfters als die SG trafen. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A 2009, auch damals spielte Enoch für die SG, war Rang drei zuletzt die beste Platzierung, die es nun zu bestätigen oder gar zu verbessern gilt.

Seit einigen Jahren wird dem FC Wolterdingen zugetraut, eine Saison einmal ganz oben abzuschließen. Mehr als Platz vier, wie auch in der vergangenen Saison, sprang allerdings in den Jahren nie heraus. Trainer Luis Goncalves wird vor allem in der Defensivarbeit den Hebel ansetzen müssen, denn Wolterdingen kassiert zu viele Gegentreffer. Eine ähnliche Platzierung scheint machbar, wenn Wolterdingen einen guten Start hinlegt.

Immer wieder mit in den Favoritenkreis wird die SG Unadingen/Dittishausen gerechnet, nicht zuletzt wegen der Offensivstärke. In der Vorbereitung wurden Nußbach (4:2) und Titisee (7:2) bezwungen. Seit einigen Jahren führt nun bereits Trainer Thomas Wolf Regie bei der SG, die im vergangenen Jahrzehnt nur einmal mit Rang drei in die Reichweite der ersten zwei Plätze kam. Zuletzt zeigte sich die Elf sehr ausgewogen und holte in der Hin- wie in der Rückrunde je 18 Punkte.

Im Jahr 2009 musste der SV Ewattingen zuletzt die Kreisliga A verlassen und alle Versuche zum Wiederaufstieg scheiterten. In der Vorbereitung ließ Ewattingen mit einem Sieg beim BSV Schwenningen aufhorchen. Nach einem 2:4-Rückstand gelang ein 5:4-Erfolg. Mit vier einstelligen Tabellenplätzen in den vergangenen Spielzeiten kam Ewattingen jedoch nicht entscheidend voran.

Im ersten Jahr nach dem Abstieg kam der SV Mundelfingen außer beim Saisonauftakt nie über die Plätze sechs bis acht hinaus. Damit ist die Elf wieder in den Tabellenregionen, in denen sie vor dem zweijährigen Absteiger in die Kreisliga A war. Mit Xaver Rech haben die Mundelfinger indes einen engagierten Trainer, der auch schon höherklassig gearbeitet hat. Eine Baustelle ist weiterhin die Abwehr. In den Vorbereitungspartien kassierten die Mundelfinger immer mindestens zwei Treffer.

Vor der vergangenen Saison wurde die SG Döggingen/Hausen vor Wald weit oben erwartet. Heraus kam ein enttäuschender achter Platz. „Den wollen wir diesmal deutlich verbessern. Wir haben eine junge Mannschaft, die noch mitten in der Entwicklung steckt. Wir lassen uns nicht locken und sind noch kein Anwärter für die ersten zwei Plätze“, sagt Trainer Javier Invernot. Er erwartet ganz oben die Kurstädter, traut jedoch auch Blumberg eine exzellente Saison zu. Nur 30 Treffer in 20 Spielen haben zuletzt gezeigt, woran gearbeitet werden muss. In den Vorbereitungsspielen gelangen beachtliche Ergebnisse, doch Invernot dämpft die Euphorie. „Wir hatten vor zwölf Monaten auch eine gute Vorbereitung und haben dann die drei Auftaktspiele in der Liga verloren.“

Immer wieder wird der TuS Blumberg nach den vielen Zugängen ganz oben erwartet. Mit Frank Berrer haben die Eichbergstädter einen erfahrenen Trainer, der gleich auf die Euphoriebremse tritt. „Ich habe schon bei meiner Amtsübernahme gesagt, dass ich im ersten Jahr nichts von einem Aufstieg hören will. Wir stecken noch mitten im Findungsprozess. Wir haben gute Spieler für den TuS gewonnen und werden angreifen. Wir sind aber noch kein Titelkandidat. Wenn uns andere so sehen, können wir das nicht ändern. Wir aber werden realistisch bleiben“, betont Berrer. Für die Eichbergstädter ist es die zehnte Spielzeit in der niedrigsten Liga. Die Aufbruchstimmung ist greifbar.

Zwanzig Spiele, zwanzig Niederlagen und null Punkte. Für den FC Grüningen verlief die vergangene Saison enttäuschend. Mit einem neuen Trainer-Duo wollen die Grüninger wieder den Vorwärtsgang einlegen. Es ehrt die Spieler, dass sie in der vergangenen Saison nie aufgegeben haben. Schon deshalb wäre es den Grüningern zu wünschen, dass sie besser abschneiden und in der Tabelle einen oder mehrere Konkurrenten hinter sich lassen. Im personellen Bereich gibt es dank einiger Rückkehrer mehr Alternativen.

Nach Platz zwölf in der Staffel B 4 sucht der SV Geisingen II nun den Kontakt zu den mehrheitlich ersten Mannschaften. Auch wenn sich in Geisingen in den vergangenen Jahren viel im personellen Bereich getan hat, scheint der Neuling zunächst ein Kandidat für die zweistelligen Tabellenplätze zu sein. Gibt es Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader, ist sicherlich auch deutlich mehr möglich.

