von Roger Müller

Tennis Oberliga (rom). Als Favorit fährt der Tabellenführer vom TC BW Donaueschingen am kommenden Sonntag zum Tabellenschlusslicht TC Mengen. Die Gastgeberinnen gewannen bisher noch keine Partie, dennoch lässt Teammanager Arno Göpfert Vorsicht walten. "Ich gehe davon aus, dass Mengen im Heimspiel mit einem stärkeren Team antreten wird als zuletzt. Sie stehen unter Druck, und werden alles daran setzen ihre Heimpartie zu gewinnen", schätzt Göpfert die Lage ein.

Besonders ab Position drei rechnen die Blau Weißen mit Vanessa Besel, Jule Streif, Lina Brand und Franziska Dörflinger beim Gegner. "Diese Spielerinnen sind nicht zu unterschätzen, daher werden wir voraussichtlich wieder mit zwei ausländischen Spielerinnen in Mengen antreten. Wir wollen Tabellenführer bleiben bis zum Spitzenspiel nächste Woche in Freiburg".

Herren Badenliga AK 30: Der Tabellendritte aus Donaueschingen gastiert beim Sechsten, dem TC Neckar-Ilvesheim. Drei Spieltage vor Rundenende würde ein Sieg den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Denn an den letzten beiden Spieltagen treffen die Baaremer auf den Tabellenführer und den Tabellenzweiten. Aber auch die Gastgeber, die in vier Spieltagen nur einmal als Sieger vom Platz gingen, wollen am Sonntag vor heimischem Publikum punkten.

