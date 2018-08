von SK

Der SC Schönwald veranstaltet am Sonntag den Schönwälder Waldlauf über 10 Kilometer und den Schülerlauf über fünf Kilometer. Der Start erfolgt um 10 Uhr und befindet sich beim „Franzosenheim“. Das Ziel ist am Auslauf der Adlerschanze. Der Wettbewerb ist zugleich der achte und vorletzte Lauf um den Intersport Denzer-Cup. Die Würfel in der Gesamtwertung sind bereits in Pfohren nach dem zweiten Rang von Sandra Schmid (LT Pfohren) nun auch bei den Damen gefallen, nachdem zuvor in Döggingen Felix Davidsen (Lauf Freunde St. Georgen) bei den Herren die letzten Zweifel am ersten Cupsieg ausgeräumt hatte. Wie schon in den vergangenen Jahren, rechnen die Veranstalter in Schönwald auch diesmal mit gut bestückten Starterfeldern. Im Rahmen des 41. Schönwälder Waldlaufs gibt es eine besondere Attraktion: Ab 15.30 Uhr werden bei der fünften Auflage des „Uphill-Run“ die wagemutigsten Läufer ermittelt. Unter dem Motto „Erstürme den Schanzenhügel der Adlerschanze“ sind von unten nach oben über 120 Meter mit bis zu 40 Prozent Steigung zu bewältigen. Die Besten werden mit Preisen bedacht. Bild: Junkel

