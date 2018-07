von SK

Tennis, Badenliga Herren: (jm) Kann am Samstag an der Klosterhalde gefeiert werden? Das jedenfalls haben sich die Badenliga-Herren des TC Blau Weiß Villingen fest vorgenommen. Der noch ungeschlagene Spitzenreiter erwartet den Tabellenzweiten TC Markdorf und kann mit einem Sieg die Meisterschaft vorzeitig unter Dach und Fach bringen. Am Sonntag bestreiten die Villinger das letzte Saisonspiel beim Tabellendritten Durlach.

Gewinnt Villingen am Samstag das Heimspiel, wäre den Blau Weißen der Titel nicht mehr zu nehmen. Aufgrund der Tabellensituation könnten sie sich sogar eine Niederlage erlauben und in Durlach alles klar machen. „Es wäre ein Traum, schon am Samstag auf eigener Anlage, wie schon vor drei Jahren, den badischen Meistertitel einzufahren“, sagt Villingens Clubpräsident Stefan Hauser.

Allerdings weiß man im Lager der Blau Weißen sehr wohl, dass es am Wochenende ein Showdown mit den stärksten Teams der Liga geben wird. Markdorf wird sicherlich mit seiner stärksten Mannschaft in Villingen antreten. „Wir haben letztes Jahr mit ziemlich viel Dusel in Markdorf gewonnen. Es ist doch klar, dass man so ein Ergebnis aus Markdorfer Sicht gerne korrigieren möchte,“ sagt Villingens Cheftrainer Jürgen Müller.

Das Team um Mannschaftsführer Dominik Adelhardt wird hoch konzentriert an die beiden Aufgaben herangehen. Schließlich möchte sich die Mannschaft die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Sollte es im ersten Anlauf nicht klappen, hat Villingen auf alle Fälle eine zweite Chance am Sonntag in Durlach. Das ist dem Punktepolster geschuldet, das sich die Doppelstädter während der Runde zugelegt haben. Trotzdem ist das nur der Plan B. „Wir wollen versuchen, gleich den ersten Matchball zu nutzen, und den haben wir nun mal am Samstag,“ sagt Neuzugang Andy Drzyzga, der mit einer makellosen 10:0 Bilanz im Einzel und Doppel Villingens erfolgreichster Punktesammler ist.

