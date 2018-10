von Maurice Sauter

Fußball, B-Junioren Verbandsliga:FC 08 Villingen – PTSV Jahn Freiburg 3:0 (2:0). (mst) Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg über Jahn Freiburg kletterten die B-Junioren des FC 08 Villingen weiter hoch in der Tabelle und stehen nach fünf Saisonspielen auf Rang vier. „Das war ein hochverdienter Sieg, der nie gefährdet war“, freute sich Villingens Trainer Sascha Duffner.

Die Nullachter kamen gut ins Spiel und gingen gleich nach elf Minuten durch Erwin Hasimovic in Führung. „Wir haben uns fest vorgenommen, diesmal mit 1:0 in Führung zu gehen. Das ist uns die letzten Male nicht gelungen“, so Duffner. Sechs Minuten vor der Pause legte Vittorio Lettieri nach. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Schwarzwälder alles im Griff und erhöhten durch Shahin Alassani. Nach hinten ließen die Villinger kaum etwas zu. „Die Jungs sind super gestaffelt gestanden und haben unseren Plan toll umgesetzt“, so Duffner.

Tore: 1:0 (11.) Hasimovic, 2:0 (34.) Lettieri, 3:0 (52.) Alassani. ZS: 50. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

SC Freiburg II – FC 08 Villingen 1:2 (1:1). Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel verteidigten die C-Junioren des FC 08 Villingen die Tabellenspitze und haben sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Auch die U 14 des SC Freiburg konnte die Villinger U 15 nicht besiegen.

Die Breisgauer gingen zwar nach vier Minuten in Führung, David Miletic glich aber nach 17 Minuten per Kopf aus. In Halbzeit zwei boten die Villinger eine starke Vorstellung und spielten nach Balleroberungen schnell in die Spitze. So entstand der Führungstreffer von Jason Sisic, der von Theo Blankenburg mustergültig bedient wurde. Die Nullachter brachten den Sieg locker über die Runden und hätten sogar noch deutlicher gewinnen können. „Am Anfang haben wir uns gegen technisch starke Freiburger schwergetan. In Hälfte zwei waren wir aber die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, so Trainer Daniel Miletic.

Tore: 1:0 (4.), 1:1 (17.) Miletic, 1:2 (62.) Sisic. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Amin Rouag (Freiburg).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein