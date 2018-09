Fußball-Landesliga: Der FC 08 Villingen II bekommt nun definitiv drei Punkte abzogen. Das Spiel gegen den FC Schonach, das die Villinger am 31. August mit 2:1 gewonnen hatten, wird mit 3:0 für Schonach gewertet. Das Verbandsgericht des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) bestätigte das vorherige Urteil von Sportrichter Jens Weimer. Die Berufung der Nullachter gegen Weimers Urteil wurde am Donnerstag im Verbandsrichter-Urteil „als unbegründet zurückgewiesen“.

Im Landesliga-Derby gegen Schonach setzten die Villinger Ende August Kamran Yahyaijan ein. Der 19-Jährige hatte zuvor drei Oberliga-Spiele für die Villinger bestritten und hätte laut Spielordnung des SBFV aufgrund der sogenannten Stammspielerregelung eine Oberliga-Partie pausieren müssen, bevor er in der zweiten Mannschaft auflaufen darf. Die Schonacher legten deshalb Einspruch ein. Der Sportrichter entschied auf eine 3:0-Wertung für Schonach.

Nach diesem Urteil ging der FC 08 in Berufung. Dabei führten die Villinger an, dass im Württembergischen und Badischen Fußballverband U 23-Spieler von Oberligisten keine Partie pausieren müssen. Da in der Oberliga Baden-Württemberg die Spielordnung des Württembergischen Verbandes gilt, gingen die FC 08-Verantwortlichen davon aus, dass Kamran Yahyaijan spielen darf. Verbandsrichter Gerhard Berger (Kappelrodeck) begründet die Zurückweisung der Berufung jedoch damit, dass für die zweite Mannschaft in der Landesliga die Spielordnung des Südbadischen Fußballverbandes greift.

„Wir haben nach den südbadischen Statuten einen Fehler begangen und akzeptieren das Urteil“, sagt Mario Ketterer, Geschäftsführer des FC 08 Villingen. Allerdings stört Ketterer, dass auf zwei Themen, die von den Nullachtern in ihrer Berufung angeführt wurden, im Urteil des Verbandsrichters gar nicht thematisiert wurde. Ketterer: „Weder auf den Punkt der Wettbewerbsverzerrung gegenüber den Oberligisten aus Württemberg und Baden noch unser Vorschlag eines Wiederholungsspieles wurde eingegangen.“ Ketterer hätte sich gewünscht, „dass der Verband zumindest Stellung dazu nimmt“. Gerhard Berger stellt jedoch auf SÜDKURIER-Nachfrage klar, „dass es bei solch einem Fall die Möglichkeit eines Wiederholungsspieles gar nicht gibt, selbst wenn beide Vereine zustimmen würden“.

Thomas Schmidt, Präsident des Südbadischen Fußballverbandes, sieht die unterschiedlichen Regularien für Oberligisten nicht als Wettbewerbsverzerrung. „Das kann ich nicht nachvollziehen“, so Schmidt. Er hält die

U 23-Regelung in Südbaden „zum Schutz für die unterklassigen Vereine“ für die richtige. Zudem verweist der SBFV-Präsident darauf, dass die Änderung von den südbadischen Vereinen beim Verbandstag beschlossen wurde. „Wenn sich die Villinger benachteiligt fühlen, sollen sie einen Änderungsantrag stellen. Darüber können dann die Vereine beim Verbandstag im kommenden Jahr entscheiden.“

