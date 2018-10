Volleyball, Dritte Liga, Damen: Vier Spiele, drei Niederlagen. Die Volleyballerinnen des TV Villingen laufen aktuell ihren Zielen hinterher. Für Trainer Sven Johansson kommt die Zwischenbilanz aber nicht ganz unerwartet. „Die Mannschaft hat in den vergangenen Spielzeiten alle im Umfeld etwas verwöhnt. Da wir Jahr für Jahr die besten Spielerinnen verlieren, müssen wir immer wieder neu aufbauen“, betont Johansson.

Verletzung: Einmal mehr hat am Samstag das Verletzungspech zugeschlagen. Diesmal traf es die erfahrene Mittelblockerin Felicitas Piossek mit einer Kapselverletzung an der Hand. „Ich hatte schon zuvor im Training Schwierigkeiten. Nun ist die Verletzung wieder aufgebrochen“, sagt Piossek. Sie ist zuversichtlich, dass sie bald zurückkehrt. Johansson teilt die Zuversicht nicht ganz. „Felicitas wird eine Woche mit dem Training aussetzen müssen. Das ist wieder ein Rückschlag für uns.“

Training: Neben der länger ausfallenden Nina Gass ist nun mit Piossek die zweite Mittelblockerin nicht im Training. Abgemeldet hat sich zudem für diese Woche Klara Single, die beruflich einen Lehrgang belegt. „Damit stehen nur noch acht Spielerinnen im Training, was nicht ideal ist“, betont Johansson. Gass hatte vergangenen Donnerstag aufgrund ihrer Rückenschmerzen eine MRT-Untersuchung. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt.

Pause: Vor dem Hintergrund der aktuellen Sorgen kommt die erste Punktspielpause der Villingerinnen am kommenden Wochenende nicht ungelegen. Es ist etwas Zeit, um kleinere Blessuren auszukurieren und zu regenerieren, auch wenn Johansson am Trainingsumfang keine Abstriche macht. Nur zu gern möchte er am Donnerstag ein Testspiel gegen die eigene zweite Mannschaft einstreuen. Das Verbandsliga-Team startet am Wochenende in die Saison. „Es wäre eine Chance, unsere jungen Spielerinnen mehr einzusetzen“, ergänzt Johansson. Nach der Punktspielpause folgen zwei weitere Heimspiele. Da sollte das Punktekonto dringend aufgebessert werden.

Angriffe: Wer seit einigen Jahren die Spiele des TV Villingen verfolgt, schnalzte zuletzt nicht selten mit der Zunge, wenn Spielerinnen wie Martina Bradacova oder Nadine Hones es bei ihren Angriffen richtig krachen ließen und mit den Schmetterschlägen die gegnerischen Spielerinnen auf den Hallenboden zwangen. Der Samstag gegen Lebach zeigte, dass es aktuell kaum Spielerinnen gibt, die so druckvoll angreifen können. „Ich hätte auch gerne mit Martina oder Nadine weitergespielt, aber die beiden sind nicht mehr da. Wir müssen wieder zu mehr Aggressivität bei den Angriffen kommen“, erkannte auch der Trainer. Gegen Lebach wurden einige Angriffe mit harmlosen Schlägen eher verschenkt. Auch Michelle Feuerstein, die zuvor gegen Gonsenheim noch glänzte, „wackelte“ laut Johansson und sei nicht bei den nötigen 100 Prozent gewesen.

Liga: Bereits jetzt lässt sich einschätzen, dass das Niveau durch den Zweitligaaufstieg von Wiesbaden, Holz und Waldgirmes etwas gelitten hat. „Die Liga ist nicht mehr so stark“, schätzte auch Lebachs Trainer Philipp Betz ein.

Angaben: Weiterhin sind die Aufschläge beim TV Villingen ein Trainingsschwerpunkt. Aktuell gelingt es kaum einer Spielerin, eine Aufschlagsserie hinzulegen. In Ansätzen gelang das zuletzt Maria Kühne und Ramona Dietrich. Es liegt aber auch daran, dass Villingen in der Ballabwehr immer wieder Fehler unterlaufen und es Abstimmungsprobleme gibt.

