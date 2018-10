von Maurice Sauter

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SG Kuppenheim 3:0 (2:0). (mst) Mit einem überzeugenden 3:0 über den Tabellenzweiten verbesserte sich die A-Jugend des FC 08 auf Rang sechs. Furkan Sari brachte die Nullachter nach zehn Minuten in Führung, Mark Pintyak legte kurz vor der Pause nach. Mit dem überfälligen 3:0 machte Karan Kumar in der Schlussphase alles klar. „Das war von vorne bis hinten eine hervorragende Leistung. Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, schwärmte Trainer Mustafa Gürbüz. Vor allem für Niklas Heini und Furkan Sari, die tags zuvor noch für die U 23 im Einsatz waren, hatte der Coach ein Sonderlob übrig. „Ich weiß nicht, wo die beiden die Kraft hernehmen. Sie haben genial gespielt. Niklas hat keinen Zweikampf verloren und Furkan ein schönes Tor geschossen“, so Gürbüz. Tore: 1:0 (10.) Sari, 2:0 (40.) Pintyak, 3:0 (84.) Kumar. ZS: 50. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

B-Junioren Verbandsliga: SV 08 Kuppenheim – FC 08 Villingen 1:1 (0:1). Im Aufstiegsrennen musste der FC 08 einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Mitkonkurrenten gab es nur ein Remis, der Abstand zur Spitze beträgt dadurch bereits sieben Punkte. Erik Törtelyi brachte die Nullachter nach 30 Minuten im Nachsetzen in Führung. „Dann haben wir zu wenig investiert, anstatt nachzulegen. Es war danach ein sehr neutrales Spiel, in welchem für uns definitiv mehr möglich war“, analysiert Trainer Sascha Duffner. In Minute 70 gelang den Gastgebern der Ausgleich. „Wir sind sehr enttäuscht, weil wir zwei Punkte liegengelassen haben“, so Duffner. Tore: 0:1 (30.) Törtelyi, 1:1 (70.). Zuschauer: 50.

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Emmendingen 7:0 (3:0). Die C-Junioren des FC 08 haben die passende Antwort auf das schwache 1:1 in Konstanz aus der Vorwoche gegeben. Dem FC Emmendingen ließ das Team von Trainer Daniel Miletic nicht den Hauch einer Chance und verteidigte dadurch die Tabellenspitze. „Die Jungs haben es eingesehen, dass sie besser spielen können und müssen als zuletzt. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute unser Potenzial abgerufen. Alle haben überragend gespielt“, resümierte Miletic. Zwei Spieler heben sich aber in der Torschützenliste ab. Jason Sisic und Justin Profft erzielten jeweils einen Dreierpack. Tore: 1:0 (16.) Sisic, 2:0 (18.) Sisic, 3:0 (22.) Lars Ganzhorn, 4:0 (58.) Profft, 5:0 (62.) Profft, 6:0 (66.) Sisic, 7:0 (67.) Profft. Zuschauer: 50. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

