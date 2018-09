Volleyball, Dritte Liga, Damen: TV Villingen – TGM Mainz-Gonsenheim 3:1 (25.20, 17:25, 25:15, 25:20). Im zweiten Saisonspiel gelang dem TV Villingen der erste Sieg. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten setzte sich die Mannschaft von Trainer Sven Johansson letztlich deutlich gegen den Aufsteiger aus Mainz durch. "Da beide Abwehrreihen ein sehr gutes Spiel zeigten, war unser Angriff der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben aggressiv aufgeschlagen und sind bewusst Risiko gegangen. Die Fehlerquote war zwar noch etwas zu hoch, aber wir haben Akzente gesetzt. Wir haben die guten Ansätze aus dem ersten Spiel in Sinsheim bestätigt und teilweise sogar noch verbessert", resümierte Johansson nach der Partie vor knapp 400 Zuschauern.

Maria Kühne, Felicitas Piossek, Jule Gaisser, Nikola Strack, Klara Single, Michelle Feuerstein und Libera Sonja Kühne rannten vom Start weg gleich einem Rückstand (1:3/2:5) hinterher. Auch die erstmalige Führung (6:5) gab zunächst keine Sicherheit, zumal der Aufsteiger sehr engagiert spielte. Ab dem 14:13 gab Villingen die Führung jedoch nicht mehr her, kombinierte nun gut und stand defensiv stabiler. Johansson brachte zudem immer wieder mit Ramona Dietrich eine sichere Angabespielerin, und Gaisser gelang eine kleine Aufschlagserie. Eine Mainzer Angabe ins Aus sorgte nach 23 Minuten für die Villinger 1:0-Satzführung.

Johansson veränderte personell nach dem Seitenwechsel nichts, was sich zunächst auszahlte. Bei der 8:3-Führung sah alles nach einem klaren Satzgewinn für Villingen aus. Wieder stimmte das Abwehrverhalten. Die Angreiferinnen Kühne und Single punkteten ebenso wie Feuerstein. Eine frühe Auszeit der Gäste änderte jedoch alles. Plötzlich schien es, als ob jemand bei Villingen den Stecker gezogen hätte. Mainz kam immer näher heran und ging mit 12:11 erstmals in Führung. Die Gastgeberinnen versuchten nun alles und auch Lisa Spomer kam zu Kurzeinsätzen. Was Johansson auch versuchte, es fruchtete nicht. So musste der Satz deutlich abgegeben werden.

Durchgang drei begann mit der zuletzt angeschlagenen Nina Gass am Mittelblock. Bis zum 11:9 für Villingen blieb es stets bei einem Punktabstand auf beiden Seiten. Erst eine Aufschlagserie von Strack zum 19:14 brachte mehr Sicherheit in die Villinger Reihen, und Single legte eine Serie vom 19:15 zum 25:15-Satzgewinn nach.

Im letzten Satz dominierte das Johansson-Team das Geschehen. Mainz schaffte kein einziges Mal den Punktausgleich und so hatte Villingen am Samstag um 20.41 Uhr den ersten Matchball der Saison. Dieser brachte zwar noch nicht den Spielgewinn, doch Mainz entschied im Anschluss mit einem Schlag ins Aus die Partie für Villingen. "Wir wollten es Villingen eigentlich schwerer machen, haben aber einige Geschenke verteilt. Villingen hat verdient gewonnen", bilanzierte Gästetrainer Achim Ziegele.

Stimmen zum Spiel Jule Gaisser: "Wir haben etwas schwer in das Spiel gefunden, aber schon Mitte des ersten Satzes lief es deutlich besser. Ich freue mich, dass mir eine Aufschlagserie gelungen ist. Ich denke, wir haben viel Potenzial in unserer Mannschaft." Klara Single: "Am Anfang war ich vor meiner Premiere in Villingen etwas aufgeregt, aber das legte sich schnell. Wir haben gegenüber dem ersten Spiel in Sinsheim eine klare Leistungssteigerung gezeigt, die wir uns auch vorgenommen hatten. Die Stimmung in der Halle war gut, aber es dürfen gerne noch mehr Fans zu unseren Spielen kommen." Michelle Feuerstein: "Mit dem ersten Heimspiel dürfen wir alle zufrieden sein, auch wenn es eine Berg- und Talfahrt war. Ich habe trotz der personellen Veränderungen ein gutes Gefühl für die Saison. Wir wachsen als Mannschaft immer besser zusammen und haben angedeutet, was in der Runde machbar ist. Nikola Strack: "Wir hatten gravierende Abgänge, haben aber immer noch einige Säulen im Team, an deren Seite die jungen Spielerinnen reifen können. Wir sind es als Mannschaft seit Jahren gewohnt, Abgänge von Spielerinnen aufzufangen. Wir werden die jungen Spielerinnen heranführen und wieder eine gute Saison spielen. So entwickeln wir uns alle."

