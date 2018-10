von SK

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Reng. – SV Geisingen 2:0 (1:0). Geisingen war in der Anfangsphase das aktivere Team. Mehrfach musste WaRe-Torhüter Specker klären, um einen frühen Rückstand zu verhindern. So in der 10. Minute, als er den Flachschuss von Fabian Federle zur Ecke lenkte. Als die Gastgeber einen Angriff vor das Gästetor spielten, prallte Steffen Erbe mit Torhüter Fadera zusammen. Zum Entsetzten der Gäste zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Florian Müller verwandelte den Strafstoß sicher. In der 34. Minute stand der Gästetorhüter wieder im Blickpunkt. Mit einer spektakulären Flugeinlage entschärfte er eine scharfe Flanke von Spielertrainer Bach. Geisingen kam immer wieder gefährlich vor das Tor von Specker. Luca Arceri scheiterte in Minute 38 bei einer Doppelchance. Noch vor der Pause hatte der Gastgeber zwei guten Möglichkeiten. Nach Flanke von Bach setzte Müller einen Kopfball neben das Gehäuse und bei einem scharf getretenen Eckball bewies Fadera seine Klasse.

Nach der Pause hämmerte Strobel einen Freistoß auf die Torwartecke und Klasen versuchte den Abpraller mit der Hacke zu versenken. Die Gäste waren mit schnellen Angriffen und guten Kombinationen stets gefährlich, doch es fehlte die Durchschlagskraft. Kurz vor Schluss wurde es noch zwei Mal brenzlig für die Heimelf. Ein direkter Freistoß strich knapp am Tor vorbei und bei einem Zweikampf im Strafraum reklamierten die Gäste lautstark einen Elfmeter. Als die Gäste in der Nachspielzeit alles nach vorne warfen, spielte bei einem Konter Wachter auf Roth, der das 2:0 erzielte. Mit dem SV Geisingen stellte sich ein guter Aufsteiger in der Alber-Arena vor und hätte mit etwas Glück einen Punkt verdient gehabt.

Tore: 1:0 (17./FE) Müller, 2:0 (90+4.) Roth; Schiedsrichter: Benedikt Lorenz; Zuschauer: 160.

SV Geisingen: Fadera, Othmer, Begit (83. Stafaridis), S. Federle, Ochs, F. Federle (73. Gleiche), Zubcic, Öhler (61. Sulejmani), Verep, Sabuncuo, Arceri.

