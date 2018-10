Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Spitzenreiter FC Brigachtal kassierte am Samstag bei der DJK Villingen II mit 1:3 die zweite Saisonniederlage. „Bei den heimstarken Villingern kannst du durchaus mal verlieren. Die DJK hat nicht zufällig bislang noch keine Heimpartie verloren. Das ist eine junge und sehr ehrgeizige Mannschaft“, lobt Brigachtals Trainer Werner Bucher den Gegner. Seine Elf habe es versäumt, frühzeitig zwei Tore zu erzielen. Bucher sah da einige Möglichkeiten. Später habe die Kraft nachgelassen, sodass sich des Trainers Kritik in Grenzen hält. Bucher: „Wir haben am vergangenen Mittwoch viel in das Pokalspiel in Fischbach investiert. Das steckte uns noch in den Beinen.“ Deshalb könne er die Niederlage in Villingen verschmerzen.

Dank des 4:1-Erfolgs in Pfaffenweiler hat die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach Rang drei erobert. „Ich hatte mir Pfaffenweiler zuvor zweimal angeschaut. Das hat sich ausgezahlt. Wir haben eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt und den Gegner in keiner Phase unterschätzt. Einziges Manko ist, dass wir viele Chancen ausgelassen haben“, resümiert SG-Trainer Franz Ratz. Die aktuell guten Leistungen sind für Ratz kein Zufall. „Meine Jungs arbeiten im Training sehr fleißig und ehrgeizig. Das zahlt sich aus.“ Nunmehr warten auf die Spielgemeinschaft drei Heimpartien in Folge. Eine gute Chance, sich vorn in der Tabelle festzubeißen.

Nächster Gegner der SG Vöhrenbach ist der VfB Villingen, der sein Heimspiel gegen Tannheim klar mit 4:0 Toren gewann. „Wir sind gut beraten, den klaren Sieg gegen Tannheim richtig einzuordnen. Tannheim trat stark ersatzgeschwächt an. Unsere ersten 45 Minuten waren gut, die zweiten nicht mehr. Ich bin weit davon entfernt, jetzt in die Lobeshymnen einzustimmen“, mahnt VfB-Trainer Toni Szarmach. Gefreut hat ihn, dass hinten die Null stand. Nun gelte es nachzulegen. „Wir haben das Potenzial, um ganz oben dranzubleiben. Wir können das schaffen“, fügt Szarmach an.

Beim 3:3 in Überauchen durchlief der FC Kappel mehrere Gefühlswelten. Zunächst lag die Elf mit 0:2 Toren zurück und dann mit 3:2 vorn. „Vor dem Spiel hätte ich ein 3:3 gern genommen. Nach dem Schlusspfiff bin ich in meiner Meinung etwas hin- und hergerissen. Wir haben zwei dumme Elfmeter kassiert und ein Eigentor fabriziert. Das Eigentor kann passieren, doch vor den zwei Strafstößen haben wir uns ungeschickt angestellt. Somit haben wir Überauchen alle drei Treffer geschenkt“, bilanziert Trainer Kai Bommer. Seine Elf hat sich im Tabellenmittelfeld festgesetzt. Um da zu bleiben oder gar noch weiter oben anzugreifen, gilt es eine Baustelle zu schließen. „Wir kassieren zu viele Gegentreffer. So viele Tore können wir im Angriff gar nicht schießen“, deutet Bommer die Schwachstelle an.

Ebenfalls einen Punkt holten die Sportfreunde Neukirch beim 1:1 im Heimspiel gegen Hajduk VS. Obwohl Neukirch 30 Minuten in Überzahl spielte, spricht Trainer Udo Glander von „einer gerechten Punkteteilung“. Seine Elf sei durch die schnelle Verletzung von Patrick Eschle etwas aus dem Rhythmus gekommen. Da sich Hajduk aber im Aufwind befinde, können die Neukircher mit dem Zähler leben. Glander: „Der Blick geht schon voraus auf unser Spiel in Dauchingen. Ich werde mir den kommenden Gegner am Mittwoch in Schönwald anschauen und meine Elf entsprechend einstellen. Wir wollen auch in Dauchingen punkten.“ Glander wünscht sich jetzt einmal einen Sieg, nachdem die Sportfreunde bei bisher fünf Punkteteilungen auf dem besten Weg sind, sich in dieser Saison den Titel als Remis-König zu sichern.

Mit den Interimstrainern Sascha Geiger und Alexander Sulzmann scheint es beim SV Rietheim langsam wieder aufwärts zu gehen. Beim 4:1-Erfolg in Schonach schossen die Rietheimer alle vier Tore in den ersten 24 Spielminuten. „Wir hätten auch mehr Tore schießen können. Unterm Strich war es ein souveräner Erfolg. Mit dem neuen Trainer-Duo ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, wobei sich zeigen muss, ob dieser auch bei allen angekommen ist“, sagt Rietheims Vorsitzender Felix Bickel. Immerhin kommt das Duo in der Mannschaft offenbar gut an. Die Trainersuche ist dennoch ein Thema. Bickel: „Wir schauen uns um, werden uns aber nicht zu einem Schnellschuss hinreißen lassen.“

