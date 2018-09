von SK

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Schonach 3:5 (2:2) – (tw) In einem verrückten Landesliga-Derby entführten die Schonacher überraschend drei Punkte aus Allmendshofen. Die Gäste lagen 0:2 und 2:3 zurück und drehten noch das Spiel.

Die Heimelf begann schwungvoll und setzte Schonach von Beginn an unter Druck. So erzielte Stephan Ohnmacht bereits in der 10. Minute nach schöner Einzelaktion die verdiente 1:0- Führung. Bereits zwei Minuten später erkämpfte sich Max Schneider an der eigenen Grundlinie den Ball, eröffnete den Konterangriff über den pfeilschnellen Daniel Köpfler, der den mitgelaufenen Andi Albicker perfekt bediente und dieser zur 2:0-Führung einschob.

Von den Schonachern war bis zu diesem Zeitpunkt nichts Zwingendes zu sehen. In der 18. Minute leistete sich jedoch die DJK einen kapitalen Fehler, der zu einem Elfmeter für die Gäste führte. Sebastian Neininger parierte den Strafstoß von Asongwe mit toller Reaktion. Zur Verwunderung aller ließ der Schiedsrichter den Elfmeter wiederholen. Im zweiten Anlauf schaffte Asongwe den 2:1-Anschlusstreffer.

Ab diesem Zeitpunkt blieb die DJK zwar überlegen, aber die Aktionen waren mit vielen Fehlern behaftet. In der 45. Minute setzte sich Max Schneider über die linke Außenbahn durch, aber Tobias Wild konnte den tollen Querpass nicht im Tor unterbringen. Die Schonacher klärten auf der Linie. In der dritten Minute der Nachspielzeit in Hälfte eins gelang den Gästen noch der Ausgleich durch einen abgefälschten Freistoß von Jannik Reiner.

Direkt nach der Pause wurde der Donaueschinger Daniel Köpfler im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Raphael Schorpp sicher zur erneuten DJK-Führung. Doch direkt nach diesem Treffer zum 3:2 war die Heimelf nicht voll auf das Spiel konzentriert und bekam prompt die Quittung. Nach einem langen Flugball stand Schonachs Markus Dold am langen Eck völlig frei und traf zum 3:3.

Vom erneuten Ausgleichstreffer erholte sich die DJK nicht mehr. Die Aktionen wurden zerfahrener und unsicherer. In der 57. Minute spielte zwar Jannik Beha mit einem Traumpass Tobias Wild am Strafraum an. Dieser scheiterte aber völlig frei am Schonacher Torhüter. In der 64. Minute dann die nächste Großchance für die DJK. Nach Pass von Max Schneider war Daniel Köpfler auf und davon, scheiterte aber ebenfalls am gut reagierenden Gäste-Schlussmann. Die vergebenen Chancen rächten sich. Mit zwei weiteren unnötigen Foulelfmetern, die in der 71. Minute und in der 74. Minute von Asongwe sicher verwandelt wurden, nahmen die effektiven Schonacher etwas unerwartet alle drei Punkte mit.

Tore: 1:0 (10.) Ohnmacht, 2:0 (12.) Albicker, 2:1 (20. FE) Asongwe, 2:2 (45+3) Reiner, 3:2 (46. FE) Schorpp, 3:3 (47.) Dold, 3:4 und 3:5 (71./FE und 74./FE) Asongwe; SR: Jonas Brombacher (Kandern). ZS: 260.

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger (ab 78. F. Kleinhans), Beha, Tritschler, Albicker, Köpfler, Wild (ab 65. Hölzenbein), Schorpp, Sauter, Schneider, Ohnmacht (ab 46. Reich).

FC Schonach: Szymczak, Reiner (90.+2 Y. Wisser), Ansongwe (89. M. Wisser), Pfau, Frey (54. Schneider), Burger, Ketterer (66. Hettich), Weiß, Dold, Kljajic, Kienzler.

