Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Schonach 2:1 (0:0). Gastgeber FC 08 Villingen II hat auch im vierten Saisonspiel seine weiße Weste gewahrt. Zwar kassierte die Elf am Freitagabend den ersten Gegentreffer, bleibt aber mit der Idealpunktzahl zwölf in der Tabelle an Spitzenreiter Überlingen. Bitter war die Partie im Villinger Dauerregen für die Gäste. Sie glichen in Minute 90 aus, doch dann schlugen die Gastgeber nochmals zu.

Die ersatzgeschwächten Gäste versuchten schnell ihr eigenes Tor sicher zu verteidigen. das gelang in Halbzeit eins auch sehr gut, zumal bei den Villingern oft der letzte Pass nicht ankam. Optisch sah das Villinger Spiel gut aus, doch im letzten Drittel fehlte es an der Genauigkeit. Die beste Chance hatte Kamran Yahyaijan mit einem Schuss an den Pfosten. Schonach kämpfte um die Null und hielt diese auch bis zum Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel. Diesmal hämmerte Manuel Passarella einen Schuss an die Pfosten der Gäste. Gefährlich war auch ein Freistoß vom Villinger Sebastian Rief. Das Spiel war abwechslungsreich und interessant, jedoch lange ohne die ganz großen Chancen. Das änderte sich in der Schlussphase. Nach einem Eckball des eingewechselten Mariko Ketterer köpfte Tim Zölle zur 1:0-Führung der Gastgeber ein. Schonach aber fand die passende Antwort. Magnus Hettich erzielte mit einer Schuss, halb Flanke, halb Torschuss, den 1:1-Ausgleich. Die Gäste witterten nun die Chance auf einen Punktgewinn, doch das letzte Wort hatten erneut die Villinger. Mit einem Distanzschuss in der dritten Minute der Nachspielzeit sicherte Timo Wagner seiner Elf den Sieg und drei weitere Punkte.

"Schonach hat es über weite Strecken sehr gut gemacht und immer gekämpft. Ich hatte dennoch immer das Gefühl, dass wir die Partie gewinnen", resümierte Villingens Trainer Marcel Yahyaijan.

Tore: 1:0 (87.) Zölle, 1:1 (90.) Hettich, 2:1 (90+3..) Wagner; SR: Schulmeister; ZS; 150.

FC 08 Villingen: Bender, K. Yahyaijan (46. Bruno), Wagner, Effinger (65. Cil), Rief, Sarr (56. Jallow), Zölle, Monreale, Passarella (75. M. Ketterer), Jerhof, Crudo.

FC Schonach: Tiel, Griesbeck, N. Ketterer, Weiß, Kljajic (85. Hettich), Kienzler, Reiner, Asongwe, Pfau, Frey, Burger (90. Hug).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein