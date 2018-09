von SK

Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – SV Denkingen (Samstag, 15.30 Uhr) – (mfa) Das Spitzenspiel der noch jungen Landesliga-Saison findet am Wochenende in Bad Dürrheim statt. Der Tabellenvierte (elf Punkte) erwartet den Dritten, SV Denkingen (zwölf Punkte). Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco weiß um die Stärken des Gegners: „Denkingen hat eine agile Mannschaft, die stets sehr kompakt steht. Die Elf hat keinen herausragenden Individualisten in ihren Reihen, lässt aber als Team 90 Minuten lang keine Sekunde nach. Wir sind auf ein solches Auftreten vorbereitet und haben dementsprechend trainiert“, sagt Blanco.

Bei den Kurstädtern haperte es zuletzt an der Chancenverwertung. Blanco: „Wir wollen so dominant sein wie in den beiden vergangenen Spielen – mit dem einzigen Unterschied, dass wir unsere Möglichkeiten besser nutzen.“

Personell lässt sich Blanco nicht in die Karten schauen. Bei Torjäger Alex German entscheidet sich nach einem Schlag in die Rippen kurzfristig, ob er gegen Denkingen auflaufen kann. Der Stürmer, der mit fünf Treffern einmal öfters getroffen hat als sein Mitspieler Julian Kaiser, wird einen Härtetest machen. Sollte German nicht spielen können, weiß Blanco, dass er einige Akteure hat, die in die Bresche springen können: „Wir sind in der Lage, verschiedene Systeme zu spielen und können je nach Situation zwischen Kurzpassspiel und langen Diagonalbällen variieren. In der Vorbereitung haben wir trainiert, Dreiecke auf dem Platz zu bilden und somit immer mehrere Anspielmöglichkeiten zu bieten. Diese Arbeit trägt nun Früchte.“

