von SK

Fußball, Südbadischer Vereinspokal, Achtelfinale: Am Dienstagmorgen wurde in den Räumen des Südbadischen Fußballverbandes in Freiburg das Achtelfinale im Südbadischen Vereinspokal ausgelost. Unter den 16 Mannschaften befinden sich mit Oberligist FC 08 Villingen und Landesligist DJK Donaueschingen auch zwei Klubs aus dem Schwarzwald. Das Achtelfinale wird am 3. Oktober (Tag der Einheit) ausgetragen. Der FC 08 Villingen trifft zuhause auf Verbandsliga-Tabellenführer Offenburger FV. Landesligist DJK Donaueschingen muss beim Landesligisten FC Emmendingen (Staffel 2) antreten. Die Begegnungen im Überblick:



FC 08 Villingen (Oberliga) – Offenburger FV (Verbandsliga)

FC Emmendingen (Landesliga) – DJK Donaueschingen (Landesliga)



SG Dettingen/Dingelsdorf (Landesliga) – SV Oberachern (Oberliga)



SV Sinzheim (Landesliga) – 1. FC Rielasingen-Arlen (Verbandsliga)



FC Teningen (Landesliga) – SV Linx (Oberliga)



SV Weil (Landesliga) – SF Elzach-Ybach (Landesliga)



FC Neuenburg (Bezirksliga) – FV Herbolzheim (Landesliga)



Hegauer FV (Bezirksliga) – Bahlinger SC (Oberliga)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein