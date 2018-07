von Julian Singler

Fußball: Valentin Vochatzer ist zwar einer der Neuzugänge beim FC 08 Villingen. Im Friedengrund ist er jedoch kein Unbekannter. „Ich habe bereits in der Jugend drei Jahre hier gespielt und kenne alles in- und auswendig“, erklärt der 23-Jährige und fügt an: „Damals war ich mit Frederick Bruno, Mauro Chiurazzi und Timo Wagner in einer Mannschaft. Gianluca Serpa kenne ich von gemeinsamen Zeiten in der Auswahl. Teyfik Ceylan und Dragan Ovuka waren eine Jugendmannschaft über mir, da hatte man immer mal wieder miteinander zu tun.“ Auch die Neuzugänge Nico Tadic, Nicola Leberer und Kamran Yahyaijan kannte Vochatzer bereits vor seiner Rückkehr in den Schwarzwald.

Da das neue Umfeld für den Defensivspieler nicht wirklich neu ist, gelang die Eingliederung in die Mannschaft leichter. „Es war nur eine kurze Eingewöhnung. Innerhalb des Teams wurde gemunkelt, dass man zum Einstand singen muss. Ich bin gespannt, ob das noch passieren wird oder ob ich drum herumkomme“, schmunzelt Vochatzer, der die jüngste Vergangenheit der Villinger intensiv verfolgt hat. „Die Entwicklung ist sehr positiv. Ich wollte unbedingt ein Teil davon sein, denn der FC 08 ist ein super Verein“, nennt Vochatzer einen der Beweggründe für seinen Wechsel vom Karlsruher SC II zu den Schwarzwäldern. Zudem zog der Drittligist seine Reserve nach der abgelaufenen Oberliga-Saison zurück. „Uns wurde früh mitgeteilt, dass der KSC die zweite Mannschaft abmeldet. Nach dieser Info hat sich Villingen gemeldet und ich war bei ihrem Ligaspiel gegen Ravensburg, wo wir gute Gespräche führten. Mein Vertrag in Karlsruhe wäre nach der Saison 2017/18 ohnehin ausgelaufen.“

„Natürlich hätte ich gerne Regionalliga gespielt“, gesteht Vochatzer mit Blick auf die kommende Oberliga-Spielzeit. In erster Linie sei es aber schön, zurück in der Region zu sein. Der 1,78-Meter große Spieler kommt aus Aichhalden bei Schramberg. Bevor er sich im Juli 2017 dem Karlsruher SC anschloss, war Vochatzer für die Reserve der Stuttgarter Kickers aktiv. Zu Jugendzeiten spielte er neben dem FC 08 auch für die SpVgg Unterhaching, den FV 08 Rottweil und den SV Zimmern. Richtig sesshaft wurde Vochatzer allerdings noch bei keinem Verein, da sowohl die Stuttgarter Kickers als auch der KSC ihre jeweiligen U23-Mannschaften aus Kostengründen nicht weiterführten.

Bei den Villingern hat der 23-Jährige klare Ziele. „Natürlich möchte ich möglichst viel Spielzeit sammeln, aber auch in eine Führungsposition hineinwachsen. Ich habe viel Erfahrung in der Oberliga vorzuweisen und will eine tragende Rolle spielen“, gibt sich der Neuzugang selbstbewusst. Um die genannten Vorsätze zu erreichen, sollen Vochatzers Stärken helfen. „Ich bin ein kommunikativer Typ. Weiterhin bin ich zweikampfstark und habe eine gute Technik.“ Seine größte Schwäche habe mit seiner Größe zu tun. „Bis letztes Jahr hatte ich Defizite im Kopfballspiel, seitdem allerdings erzielte ich zwei Tore per Kopf. – das hat mich selbst etwas überrascht“, muss er lachen. Insgesamt kann der junge Kicker bislang auf über 70 Oberliga-, sieben Regionalliga- sowie 25 Spiele in der A-Junioren Bundesliga zurückblicken. Zudem stand er zweimal bei der SpVgg Unterhaching im Drittliga-Kader, ein Einsatz blieb ihm jedoch verwehrt.

Der Neu-Nullachter studiert Maschinenbau. „Ich hoffe, dass ich den Bachelor während dieser Saison abschließe.“ Da neben Studium und Sport nur noch wenig Zeit für Hobbys bleibt, nutzt Vochatzer diese umso wertvoller – beim Lesen kann er abschalten. Auf dem Fußballplatz soll es dagegen alles andere als ruhig zugehen. Hier möchte der 23-Jährige mit den Villingern ein „Feuerwerk“ abbrennen. Viel Anlaufzeit wird Vochatzer wohl nicht benötigen, denn im Friedengrund kennt er sich ja bereits bestens aus.

Zur Person Valentin Vochatzer wurde am 3. Februar 1995 geboren. Er wechselt vom Karlsruher SC II zum FC 08 Villingen. In der Jugend spielte der flexibel einsetzbare Defensivspezialist bereits für die Nullachter. Valentins jüngerer Bruder Leander (21) war zu Jugendzeiten ebenfalls für den FC 08 aktiv und trägt in der kommenden Saison das Trikot der Stuttgarter Kickers. In der neuen Oberliga-Runde kann es nun zum Bruderduell kommen. (jsi)

