von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) DJK Villingen II – FC Brigachtal. „Das wird ein spannendes und auch für uns interessantes Spiel. Brigachtal hat einen kleinen Lauf und wird sich nicht aufhalten lassen. Auch wenn mir persönlich ein Unentschieden lieb wäre, tippe ich 1:3.“

SV Überauchen – FC Kappel. „Auch in dieser Partie wäre ein Unentschieden ganz nach unserem Geschmack und daher sage ich auch 1:1. Kappel hat zuletzt gegen Neukirch gewonnen und wird sich nicht verstecken. Überauchen spielt eine gute Saison, doch Kappel hat die Bommer-Brüder, die immer für Torerfolge gut sind.“

VfB Villingen – FC Tannheim. „Das wird eine klare Sache für den VfB. Tannheim hat sicherlich noch an der Heimniederlage gegen Schlusslicht Pfaffenweiler II zu knabbern. Dem steht der VfB mit seinen offensiven Qualitäten gegenüber. Ich habe die Villinger zuletzt einmal gesehen und tippe einen 4:1-Heimsieg.“

FC Schonach II – SV Rietheim. „Rietheim hat auch nach dem Trainerwechsel die erste Partie nicht gewonnen, wird aber noch kommen. Warum es da noch nicht richtig läuft, erschließt sich mir nicht. Beide Teams sind Nachbarn im Tabellenkeller und dürfen sich keine Niederlage erlauben. Ich glaube, bei Rietheim platzt der Knoten und die Gäste gehen mit einem 3:1-Erfolg vom Platz.“

FC Pfaffenweiler II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Pfaffenweiler wird nach dem ersten Saisonsieg viel Rückenwind haben und will sicherlich nachlegen. Ob die SG Vöhrenbach da der richtige Gegner ist, bezweifle ich. Die Gäste haben sehr gut in die Saison gefunden und Rang vier ist bisher aller Ehren wert. Wenn die Gäste den Gegner nicht unterschätzen, was ich mir auch nicht vorstellen kann, gibt es einen 3:0-Sieg der Vöhrenbacher.“

Sportfreunde Neukirch – NK Hajduk VS. „Hajduk hat am vergangenen Wochenende bei uns mit 4:0 Toren gewonnen. Spielt die Elf ähnlich stark in Neukirch auf, wird es für die Sportfreunde eine kaum zu lösende Aufgabe. Andererseits hat es in Neukirch jeder Gast schwer. Ich tippe einen 3:2-Erfolg der Doppelstädter.“

Die Partie FC Schönwald gegen den FC Dauchingen wurde auf Mittwoch, 24. Oktober verlegt.

