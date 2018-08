von Julian Singler und Maurice Sauter

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1:FC Dauchingen – FC Schonach II 2:1 (1:0). Die Heimmannschaft erwischte in beiden Abschnitten jeweils den besseren Start. So trafen Maximilian Steinbach (10.) und Marcel Geiger (48.) auf Seiten des Bezirksliga-Absteigers. Für die Schonacher Reserve war diese Hypothek zu hoch. Christian Hettich (88.) gelang nur noch der späte Anschlusstreffer. Tore: 1:0 (10.) Steinbach, 2:0 (48.) Geiger, 2:1 (88.) Hettich. SR: Benjamin Feta (Villingen).

SV Überauchen – FC Pfaffenweiler II 2:1 (0:1). In einem ausgeglichenen Spiel begegneten sich zwei gleichwertige Mannschaften. Tim Simon (17.) traf zum 0:1 für den Aufsteiger. Im zweiten Abschnitt drückte Pfaffenweiler auf das 0:2, doch der SV Überauchen konterte clever und effektiv. Bernd Weets (62.) traf zweimal in einer Minute und war der Brigachtaler Matchwinner. Das 2:1 war ein direkt verwandelter Freistoß. Tore: 0:1 (17.) Simon, 1:1 (62.) Weets, 2:1 (62.) Weets. ZS: 70. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Tannheim – SV Niedereschach 1:0 (1:0). Tannheim kontrollierte über weite Strecken die Partie und ging nach 23 Minuten nach einem Konter durch Maximilian Wolfram verdient in Führung. Niedereschach drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, blieb aber insgesamt zu harmlos. Tore: 1:0 (23.) Wolfram. ZS: 170. SR: Spadinger (Rottweil).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Brigachtal 2:5 (0:2). In einem spektakulären, aber auch über weite Strecken einseitigen Spiel behielt der FC Brigachtal verdient die Oberhand. Mit dem 1:4 durch Alexander Munoz in der 62. Spielminute war die Partie entschieden. Tore: 0:1 (19.) Dennis Kleiser, 0:2 (41.) Kleiser, 1:2 (47.) Dominik Maier, 1:3 (49.) Marc Albrecht, 1:4 (62.) Munoz, 1:5 (76.) Albrecht, 2:5 (90.) Marcel Schmidt. Zuschauer: 200. Schiedsrichter: Enis Morat (Bad Dürrheim).

SV Rietheim – FC Schönwald 1:2 (0:1). Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, ehe Schönwald besser ins Spiel kam und durch ein Eigentor in Führung ging. Nach der Pause schaffte Mathias Molnar per Elfmeter den verdienten Ausgleich, Marius Storz stellte die Schönwälder Führung aber zehn Minuten später wieder her. Unterm Strich war es ein verdienter Auswärtssieg. Tore: 0:1 (25.) ET, 1:1 (53.) Molnar (FE), 1:2 (63.) Storz. ZS: 140. SR: Danny Kammerer (Lenzkirch).

FC Kappel – DJK Villingen II 3:0 (0:0). Nach ausgeglichener und torloser erster Hälfte köpfte Axel Bommer zur Kappeler Führung ein, was den „Dosenöffner“ des Spiels darstellte. Danach dominierten die Gastgeber, für die Martin Geppert mit einem Doppelpack nachlegte. Tore: 1:0 (47.) Bommer, 2:0 (65.) Geppert, 3:0 (80.) Geppert. ZS: 150. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein