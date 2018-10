von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Gündelwangen – FC Löffingen II 7:4 (3:2). (mst) In einer spektakulären und von Abwehrfehlern geprägten Begegnung führte Gündelwangen bereits nach sechs Minuten mit 2:0 und zur Pause mit 3:2. Danach machten die Gastgeber mit dem zwischenzeitlichen 5:2 alles klar und gewannen verdient. Tore: 1:0 (2.) Sarja Nabaan, 2:0 (6.) Jens Schübel, 2:1 (11.) Adolf Scherer, 3:1 (17.) Nabaan, 3:2 (23.) Marco Kopp, 4:2 (49.) Bogdan Negoita, 5:2 (59.) Kai Hofmeier, 5:3 (76.) Roberto Jurleta, 6:3 (77.) Cezar Duduta, 7:3 (86.) Schübel, 7:4 (90.+2) Alexander Falkenstern. Zuschauer: 90. SR: Philipp Maier (Mettenberg).

SV Grafenhausen – SV Öfingen 2:1 (1:0). In einem von Fehlern geprägten Topspiel bewegten sich beide Mannschaften in der ersten Hälfte auf Augenhöhe. Kurz vor der Pause tankte sich Grafenhausens Martin Kech in den Öfinger Strafraum und legte quer auf Michael Eichhorn, der locker einschob. Direkt nach der Pause glichen die Gäste zwar per Elfmeter durch Marvin Münzer aus, danach waren aber wieder die Hochschwarzwälder am Drücker. In Minute 81 erzielte Martin Kech per Fernschuss in den Winkel den verdienten Siegtreffer. Tore: 1:0 (44.) Eichhorn, 1:1 (48.) Münzer (FE), 2:1 (81.) Kech. Zuschauer: 120. Schiedsrichter: Andreas Sättele (Löffingen). Bes. Vork.: Rot für Haselbacher (SVG/90.).

TuS Oberbaldingen – SV Hinterzarten 2:1 (1:0). Das Schlusslicht zeigte sich über die kompletten 90 Minuten engagierter und kampfstärker und gewann somit verdient. Nach ausgeglichenem Beginn brachte Robin Kleinhans die Gastgeber nach 35 Minuten in Führung. In Hälfte zwei kamen die Gäste zu mehr Chancen und erzielten in Minute 72 zum Ausgleich durch Jakob Ketterer. Aber nur kurz darauf traf Fabian Fritsche nach Vorlage von Kleinhans zum Siegtreffer. Es war zugleich der erste Saisonsieg für Oberbaldingen. Tore: 1:0 (44.) Kleinhans, 1:1 (72.) Ketterer, 2:1 (78.) Fritsche. ZS: 130. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

TuS Bonndorf – SG Kirchen-Hausen 0:1 (0:0). Das Duell der Aufsteiger hatte wenige Höhepunkte zu bieten und lebte von der Spannung. In Minute 70 spielte Yannic Thoma einen schönen Doppelpass mit Lorenz Keller und vollendete von der Strafraumkante aus zum Siegtreffer. Aufgrund der größeren Spielanteile geht der Gästesieg in Ordnung. Tore: 0:1 (70.) Thoma. ZS: 100. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SV Eisenbach – FC Pfohren 1:5 (0:4). Pfohren war den Eisenbachern in allen Belangen überlegen und gewann auch in der Höhe verdient. Überragender Mann war Marius Wiehl, der drei Treffer selbst erzielte und ein weiteres Tor für Fabian Reichmann vorbereitete. Bereits nach 45 Minuten war die Partie angesichts des 4:0 für die Gäste entschieden. Tore: 0:1 (21.) Wiehl, 0:2 (32.) Reichmann, 0:3 (40.) Wiehl, 0:4 (42.) Reichmann, 0:5 (74.) Schuler. ZS: 100. SR: Benjamin Cugaly (Glottertal).

FC Lenzkirch – FV Möhringen 5:0 (1:0). Nach ausgeglichenem Beginn mit guten Chancen auf beiden Seiten brachte Harald Juchum die Gastgeber nach 36 Minuten in Führung. Nach der Pause spielte nur noch der FC Lenzkirch, der das Ergebnis durch Felix Jägler, Tim Rüdiger und ein Eigentor etwas zu sehr in die Höhe trieb. Möhringen war ein wackerer Gegner. Tore: 1:0 (36.) Harald Juchum, 2:0 (56.) ET, 3:0 (64.) Felix Jägler, 4:0 (75.) Jägler, 5:0 (81.) Rüdiger. Zuschauer: 120. Schiedsrichter: Uwe Freigang (St. Georgen).

