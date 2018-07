von SK

Fußball: (her) Der FC Bräunlingen gewann nach 2017 erneut den Kommenbachpokal in Fützen. Im entscheidenden Spiel um den Turniersieg gegen die SG Riedböhringen/Fützen siegte der Bezirksliga-Aufsteiger mit 5:2 nach Elfmeterschießen. Beide Mannschaften standen nach klaren Siegen gegen den FC Dauchingen und den SSC Donaueschingen in der Vierergruppe punkt- und torgleich mit jeweils sechs Zählern und 7:1 Toren an der Spitze.

In einem klasse Finale gingen die Bräunlinger durch Dominik Emminger in Führung. SG-Torjäger Philipp Gleichauf hatte kurz vor der Pause mit einem Pfostentreffer Pech. Erneut war es der starke Emminger, der mit einem sehenswerten Abschluss im zweiten Durchgang auf 2:0 erhöhte. In der Folge spielte die SG Riedböhringen/Fützen fast nur noch auf ein Tor. Philipp Gleichauf nutzte einen Fehler des Bräunlinger Torhüters zum 1:2 aus. Quasi mit dem Schlusspfiff erzielte der eingewechselte Emre Kaplanci per Kopf den verdienten Ausgleichstreffer zum 2:2. Im fälligen Elfmeterschießen setzten sich die Bräunlinger mit 3:0 durch. Mit gleich drei gehaltenen Elfmetern avancierte der Bräunlinger Torhüter Patrick Gröber zum Matchwinner.

„Meine Mannschaft hat es gut gemacht und weiter an Selbstvertrauen gewonnen“, kommentierte Bräunlingens Trainer Uwe Müller den Turniersieg seiner Elf. „Wir haben in allen Spielen eine ordentliche Leistung abgeliefert. Darauf lässt sich aufbauen“, zeigte sich auch Siegfried Andräß, Coach der SG Riedböhringen/Fützen, mit der Leistung seines Teams zufrieden.

Die Resultate der Vierergruppe: SSC Donaueschingen – SG Riedböhringen/Fützen 0:4, Dauchingen – Bräunlingen 0:2, SG Riedböhringen – Dauchingen 3.1, FC Bräunlingen- Donaueschingen 5:1, SSC Donaueschingen – Dauchingen 0:4, Bräunlingen – Riedböhringen/Fützen 5:2 nach Elfmeterschießen. Die Spielzeit betrug 2x30 Minuten.

