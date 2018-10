Obwohl die Wild Wings ihre bislang beste Saisonleistung zeigten, zogen sie erneut den Kürzeren. Die Schwenninger unterlagen vor 3408 Zuschauern gegen die Eisbären Berlin mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen und verließen zum siebten Mal in Folge als Verlierer das Eis.

Nachdem am Dienstag bei der 1:2-Niederlage in Straubing mit Markus Poukulla, Philip McRae, Jussi Timonen und Rihards Bukarts noch vier Kontingentspieler verletzt gefehlt hatten, sah die personelle Situation drei Tage später wesentlich besser aus. Verteidiger Timonen und Angreifer Bukarts standen wieder auf dem Eis. Wobei Letzterer auf einen Einsatz gebrannt haben dürfte, schließlich trug Bukarts in der vergangenen Saison noch das Trikot der Eisbären.

Bislang hatten die Schwenninger Anhänger nicht viel Freude an ihrem Team. Zwei Punkte zum Auftakt der Spielzeit, danach sechs Niederlagen in Folge und nur sechs Tore geschossen – das stieß vielen Fans sauer auf. Entsprechend harsch war die Kritik. Nach dem zwar erfolglosen, aber dennoch ansehnlichen Auftritt in Straubing griffen die SERC-Fans nicht in die Kritik-, sondern in die Motivationskiste. „Dienstag war ein Anfang. Anknüpfen und weiterkämpfen“, stand in dicken Lettern auf einem Banner. Nach dem ersten Bully legten die blau-weißen Anhänger mit Trommeln, Schlachtrufen und Gesängen nach.

Die Wild Wings sind nicht die einzigen, die schlecht aus den Startlöchern kamen. Auch die Berliner blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Die bislang acht Zähler genügen den Ansprüchen eines Vizemeisters nicht. Somit hieß es in der Helios-Arena: Schlusslicht gegen Zehnter. Das roch nach einem Kellerduell, nach verbissenem Kampf um jeden Zentimeter Eis.

Natürlich wurde gekämpft, aber das Spiel blieb dabei nicht auf der Strecke. Im Gegenteil: Beide Mannschaften boten dem Publikum ein unterhaltsames erstes Drittel mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Das Einzige, was fehlte, waren Tore. Dass in dieser Phase kein Treffer fiel, lag auch an den starken Leistungen von Dustin Strahlmeier zwischen den Schwenninger Pfosten und Kevin Poulin im Gehäuse der Gäste.

Im zweiten Abschnitt lag das erste Tor mehrmals in der Luft, doch es ließ weiter auf sich warten. Was vor allem daran lag, dass sich die Protagonisten im Versemmeln von Chancen förmlich übertrafen. Bei den Gastgebern wussten Mirko Höfflin, Sefano Giliati, Andrée Hult und Marcel Kurth beste Gelegenheiten nicht zu nutzen. In Minute 30 hatten die Wild Wings Riesenglück, dass Berlins Stürmer Jamie MacQueen am leeren Kasten vorbei schoss (30.). Strahlmeier war bereits geschlagen. Augenblicke später waren die Eisbären mit Fortuna im Bunde, als SERC-Kapitän Simon Danner den Puck an die Latte hämmerte. Beide Tore schienen wie vernagelt.

Auch im letzten Drittel mangelte es nicht an Unterstützung von außen. „Auf geht’s Jungs vom Neckar“, hallte es von den Rängen. Auf dem Eis gaben die Wild Wings alles, ließen aber auch Überzahlspiel Nummer vier, fünf und sechs an diesem Abend ohne nennenswerten Erfolg verstreichen. Die Verlängerung rückte unaufhaltsam näher und war endgültig fällig, nachdem Berlins Louis-Marc Aubry Sekunden vor Schluss das Schwenninger Tor nur haarscharf verfehlt hatte. Da auch die fünfminütige Overtime keinen Sieger brachte, musste das Penaltyschießen entscheiden. Hier hatten die Gäste die besseren Nerven. Während auf Schwenninger Seite Korhonen, Bukarts und Wörle scheiterten, sicherte Florian Kettemer mit dem einzigen Penaltytreffer den Eisbären den Zusatzpunkt.

