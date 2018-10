Ringen: Bei den höherklassigen Ringerteams aus der Region gab es am Wochenende Jubel und Enttäuschung. Während Regionalligist KSV Tennenbronn einen 21:7-Derby-Triumph feierte, wurde Oberligist KSK Furtwangen in heimischer Halle abgefertigt und Verbandsligist SV Triberg war bei der knappen Niederlage gegen den Tabellenzweiten Eschbach sauer auf den Kampfrichter.

KSV Tennenbronn

Einseitig: Das Prestige-Duell zwischen dem KSV Tennenbronn und AB Aichhalden hatte Seltenheitswert, denn solch ein einseitiges Lokalderby hatten die Fans beider Lager wohl nur ganz selten erlebt. Nun stellte sich die Frage: War Tennenbronn so stark oder Aichhalden so schwach? KSV-Trainer Matthias Brenn meint dazu: „Ich denke, beides war der Fall. Meine Mannschaft war sehr gut drauf. Aichhalden hatte jedoch zwei verletzungsbedingte Ausfälle. Ich bin aber überzeugt, dass wir das Derby auch gewonnen hätten, wenn unser Gegner in Bestbesetzung angetreten wäre.“

Brenn genießt: Während die Tennenbronner Anhänger bereits frühzeitig jubelten, blieb der Trainer noch zurückhaltend: „So lange ein Kampf theoretisch noch etwas kippen kann, bin ich vorsichtig.“ Da der Mannschaftskampf bereits nach dem achten Einzelduell entschieden war, konnte sich Brenn ab diesem Zeitpunkt etwas zurücklehnen und die letzten Derby-Minuten ohne Anspannung genießen. Ein Luxus, den auch der jahrelange Tennenbronner Coach nicht oft hat.

KSK Furtwangen

Schon wieder Verletzte: Es ist wie verhext für den KSK Furtwangen in dieser Saison. Das Verletzungspech reißt nicht ab. Wenige Tage vor dem Heimkampf gegen Rheinfelden verletzten sich sowohl Vincent Kirner als auch Ionut Hamzu. Beide konnten gegen den Spitzenreiter nicht eingesetzt werden. Entsprechend deutlich verloren die Furtwanger mit 8:24. KSK-Trainer Tobias Haaga war natürlich enttäuscht, für ihn gab es aber auch gute Seiten an diesem Abend. „Unsere Zuschauer haben Verständnis, da sie unser Verletzungspech kennen. Zudem war die Stimmung bei einzelnen Kämpfen hervorragend“, freut sich Haaga. Fraglich ist, wie lange Kirner ausfallen wird. Eine genauere Untersuchung soll in den nächsten Tagen darüber Aufschluss geben.

SV Triberg

Verband greift ein: Tribergs Trainer Kai Rotter war nach der knappen 17:18-Niederlage seiner Mannschaft in Eschbach derart in Rage und enttäuscht, dass er über Mattenleiter Winfried Kuhner meinte: „Ich wünsche mir für jeden Ringer, dass er keinen Kampf mehr pfeift“. Diese Aussage hat offenbar Konsequenzen für den SV Triberg. Rotter: „Der Südbadische Ringerverband hat angekündigt, dass er zu unserem Kampf gegen Selestat aufgrund meiner Äußerung keinen Kampfrichter stellen wird. Ich weiß gar nicht, was das bringen sollte. Außerdem schadet man damit auch Selestat.“ Mit den Videoaufnahmen vom betreffenden Einzelduell in Eschbach wollten die Triberger den Verband davon überzeugen, welch umstrittene Rolle Kuhner hatte. „Anstatt, dass die Verantwortlichen mit ihm sprechen, werden uns Konsequenzen angedroht. Das ist eine Trotzreaktion.“ Bei seiner Einschätzung von Kuhners Auftritt bleibt Rotter: „Auch die Eschbacher sagten zu uns, dass seine Entscheidungen unglaublich waren.“

