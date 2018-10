War es nur ein lockerer Spruch oder eine böse Vorahnung? "Ich hoffe, ich kann auch so lange Trainer in Schwenningen bleiben", sagte Pat Cortina, als die Deutsche Eishockey Liga den Vertrag mit Geschäftsführer Gernot Tripcke bis 2022 verlängerte. Das war Ende September und die Saison gerade mal vier Spiele alt. Sechs Wochen später ist Cortina seinen Job los, eineinhalb Jahre vor Ablaufs seines Kontrakts.

Regionalsport Schwarzwald Wild Wings trennen sich von Cheftrainer Pat Cortina Das könnte Sie auch interessieren

Die Frage nach dem Warum erübrigt sich. Ein Blick auf die Tabelle genügt. Elf Niederlagen am Stück, sieben Punkte in 15 Spielen, auswärts noch ohne Erfolg, ein miserables Powerplay und technische Mängel zuhauf: Die Wild Wings sind bislang den Beweis ihrer DEL-Tauglichkeit schuldig geblieben. Deshalb erstaunt es nicht, dass am Neckarursprung die im Sport üblichen Mechanismen greifen. Der Trainer muss gehen, den Kopf dafür hinhalten, weil die Resultate nicht stimmen. Der 54-jährige Italo-Kanadier wiederum muss sich ankreiden lassen, dass er fast gebetsmühlenartig lediglich von einer Ergebnis- statt Leistungskrise gesprochen hat.

Wo ist die Schuld zu suchen?

Dennoch bleibt die Frage: Haben die Wild Wings mit Cortina den einzig Schuldigen an der Misere abgestraft? Schließlich war es die Aufgabe von Manager Jürgen Rumrich, eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Damit ist er krachend gescheitert. Vielen Spielern fehlt die Qualität, um die Abgänge von Will Acton und Damien Fleury zu kompensieren. Was bereits im Sommer bei den Verpflichtungen verbockt wurde, muss der Coach jetzt ausbaden, während Rumrich weiterhin Manager bleiben und die Mannschaft sogar noch trainieren darf.

Mit dem Rauswurf von Cortina endet bei den Wild Wings vermutlich auch ein Projekt, das als Schwenninger Weg bezeichnet und mit großem Respekt verfolgt wurde. Das Wagnis, mit überwiegend deutschen Spielern die Liga ein zweites Mal aufzumischen, ist, siehe Tabelle, bereits drei Monate vor Saisonschluss zum Scheitern verurteilt. Die Verantwortlichen werden ihre Strategie sicherlich überdenken und wieder mehr Profis mit doppelter Staatsbürgerschaft verpflichten. Der Erfolgsdruck und die finanziellen Verhältnisse zwingen sie dazu. Das ist mindestens genauso schade, wie der traurige Abgang von Pat Cortina.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein