Fußball-Bezirksliga: (daz) Elf Jahre nach dem Abstieg ist der FC Bräunlingen zurück im Bezirksoberhaus. Wahrscheinlich wird dem Neuling auch gleich eine große Aufmerksamkeit zuteil, denn die Bräunlinger werden am Freitag, 17. August, gegen Mitaufsteiger FC Fischbach voraussichtlich das Saisoneröffnungsspiel im Bezirk Schwarzwald bestreiten. Eine entsprechende Anfrage des Verbandes fand in Bräunlingen Zustimmung. „Es wäre ein schöner Auftakt, in eine Saison, die für uns sicherlich schwer wird“, sagt Trainer Uwe Müller und fügt an: „Für uns kann es nur ein Ziel geben: Der Klassenerhalt.“

Als Müller im Sommer 2016 sein Amt beim FC Bräunlingen übernahm, erkannte der Übungsleiter schnell viel Potenzial, mahnte aber auch Geduld an. Seine Elf brauche zwei, drei Spielzeiten, um reif für die Bezirksliga zu sein. Nach Platz vier in der ersten Saison folgte die Meisterschaft. Müller und sein Team erfüllten den Plan vorzeitig. Jetzt gibt der Coach nahezu der identischen Mannschaft die Chance, sich auf höherer Ebene zu bewähren. „Ich bin kein Freund davon, den Spielern, die den Aufstieg geschafft haben, neue Spieler vor die Nase zu setzen. Die Entwicklung der Mannschaft ist noch längst nicht zu Ende. Wir haben nur zwei Spieler, die über 30 Jahre alt sind. Es entspricht unserer Philosophie, mit eigenen Spielern auch künftig zu arbeiten.“

Der Kader für die Runde 2018/19 umfasst 20 Spieler. Mit Cevher Atar (FC 08 Villingen II) kam ein erfahrener Spieler hinzu. Jan Schwellinger, Dennis Bürer und Leon Sausen kamen ebenfalls im Sommer zurück oder sind aus der eigenen Jugend. „Spielerisch sollten wir in der neuen Liga mithalten können. Steigern müssen wir uns im Zweikampfverhalten. Wir müssen noch etwas cleverer auftreten und die Entwicklung fortsetzen. In der Bezirksliga wird das Spiel viel intensiver“, ergänzt Müller.

Der Trainer strebt eine Mischung aus Ballbesitz und Umschaltspiel an. Das gewachsene Mannschaftsgefüge soll die Grundlage für eine gelungene Saison darstellen. Die 87 erzielten Treffer in der Meistersaison zeigen, dass die Bräunlinger offensiv viel Qualität mitbringen. Kai Albicker sowie Dominik und Rafael Emminger haben den nötigen Torriecher. „Wir haben viele Spieler, die treffen und ein Spiel entscheiden können“, unterstreicht Müller.

Gewaltige Fortschritte gibt es auch im Umfeld des FC Bräunlingen. Noch im Herbst sollen der neue Kunstrasenplatz und ein weiterer Trainingsplatz eingeweiht werden. Zudem gibt es Flutlicht im Otto-Würth-Stadion.

Im ersten Testspiel mussten sich die Bräunlinger dem SC Tuttlingen mit 1:8 geschlagen geben. Als weitere Vorbereitungsspiele sind geplant: 21./22. Juli Kommenbachpokal beim SV Fützen, 24. Juli: beim SV Schlüchttal, 28. Juli: zu Hause gegen FC Pfohren, 5. August: beim FC Lenzkirch, 11. August: beim FC Brigachtal.

