von SK

Fußball-Landesliga: SV Geisingen – FC 08 Villingen II (Samstag, 16 Uhr). (daz) In Geisingen treffen zwei Teams aufeinander, bei denen auf den ersten Blick das Abwehrverhalten auffällt. Villingen hat erst sieben Tore kassiert, Geisingen hingegen bereits 30 Treffer. Offensiv erwiesen sich beide Mannschaften zuletzt nicht gerade sehr durchschlagskräftig.

Obwohl der Aufsteiger nur Außenseiter ist, hat Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic ein gutes Gefühl. „Ich bin überzeugt, dass wir punkten.“ Die Zuversicht wird auch daraus gespeist, dass die Gastgeber wohl zum ersten Mal im bisherigen Saisonverlauf personell aus dem Vollen schöpfen können. Nur hinter Antonio Zubcic und Luca Arceri stehen kleine Fragezeichen, doch Tucakovic ist zuversichtlich, dass beide am Samstag grünes Licht geben. „In der Abwehr gibt es noch ein oder zwei Positionen, die noch offen sind“, fügt der Trainer an. Tucakovic wird möglicherweise nach seinem Handbruch erstmals wieder in der Anfangsformation stehen.

Die starke Defensivleistung der Villinger mit erst sieben Gegentreffern hat sich längst auch bis nach Geisingen herumgesprochen. „Da ist Effizienz bei der Chancenauswertung gefragt. Ebenso wichtig ist aber auch, dass wir defensiv selbst stabil stehen. Wir haben bisher die zweitmeisten Gegentreffer kassiert und können oftmals gar nicht so viele Tore schießen, wie wir hinten bekommen.“ Für Tucakovic ist es egal, in welcher personellen Zusammenstellung sich die Villinger am Samstag präsentieren: „Das sind alles gut ausgebildete Spieler. Wir haben in der Partie überhaupt nichts zu verlieren. Wir werden uns aber auch nicht verstecken.“

Villingens Trainer Marcel Yahyaijan hat die Geisinger in dieser Saison noch nicht gesehen, kennt aber Akteure wie Arceri oder Sabuncuo, mit denen Yahyaijan selbst noch in einer Mannschaft gespielt hat. „Offensiv haben sie viel Qualität. Einige Spieler haben zudem einen Bezug zum FC 08. Wir stellen uns auf ein schwieriges Spiel ein“, sagt Yahyaijan, der wohl wieder einige Akteure aus der eigenen A-Jugend mitnehmen mit. Spieler wie Niklas Heini oder Furkan Sari scheinen da erste Wahl zu sein, nachdem Timo Wagner, Luca Crudo oder Pietro Morreale aktuell mit dem Oberliga-Kader trainieren.

Yahyaijan macht sich um die eigene Defensivarbeit keine Sorgen, viel mehr ist es die Offensive, die ihn beschäftigt. „Wir treffen manchmal die falschen Entscheidungen. Zudem habe ich das Gefühl, dass manche Spieler gegenwärtig etwas leer sind. Wir spielen ja seit März nahezu ohne Pause durch und da ist es fast normal, dass einige einen kleinen Hänger haben.“ Yahyaijan versucht mit neuen Trainingsinhalten gegenzusteuern. „Der Spaß am Fußball soll im Mittelpunkt stehen.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein