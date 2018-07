von SK

SG Kirchen-Hausen

Tumler neuer Trainer beim Aufsteiger

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Aufsteiger SG Kirchen-Hausen hat nach dem Abgang von Meister-Trainer Christian Krauss einen Nachfolger gefunden. Der gebürtige Südtiroler Peter Tumler, der in Möhringen wohnt, hat das Amt übernommen. Tumler war zuletzt über 20 Jahre ohne Traineramt. „Ich habe beim Clubheimbau in Kirchen-Hausen einige Mitglieder aus der Vorstandsebene kennengelernt. So kam der Kontakt zustande. Da ich beruflich sehr eingespannt bin, wollte ich eigentlich kein Traineramt mehr übernehmen, aber mir gefiel der Zusammenhalt bei der SG, sodass ich zugesagt habe“, betont Tumler. (daz)

SV Gündelwangen

Yakup Sevimli wird Spielertrainer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Der SV Gündelwangen hat mit der Verpflichtung von Yakup Sevimli als neuen Spielertrainer einen Nachfolger für den ausgeschiedenen Nurhan Ardiclik gefunden. Ardiclik hatte die Gündelwanger fünf Jahre trainiert. Sevimli war zuletzt als Spieler beim FC Bad Dürrheim und der DJK Donaueschingen und übernimmt in Gündelwangen seine erste Station als verantwortlicher Übungsleiter. Er spielte im Nachwuchsbereich unter anderem in den U16/U17-Teams des TSV 1860 München. (daz)

Südbadischer Pokal

Qualifikationsrunde terminiert

Fußball: In dieser Woche beginnt die Qualifikationsrunde im südbadischen Vereinspokal. Dabei gibt es drei Schwarzwald-Derbys. Eröffnet wird der Pokalwettbewerb 2018/19 am Donnerstag, wenn sich ab 18.30 Uhr A-Kreisligist FC Brigachtal und Bezirksligist FV Tennenbronn gegenüberstehen. Die Partie wurde auf Wunsch der Brigachtaler vorgezogen. Das Spiel SV Geisingen gegen FC Löffingen wird am Sonntag ab 15 Uhr ausgetragen. Abgeschlossen wird die Qualifikation am Dienstag, 1. August, wenn sich ab 18 Uhr die beiden Verbandsliga-Absteiger FC Neustadt und FC Bad Dürrheim gegenüberstehen. Dieses Spiel wurde auf Wunsch der Kurstädter verlegt, da sie schon seit einigen Wochen für 28. Juli einen Test mit dem Regionalligisten FC Astoria Walldorf vereinbart hatten. (daz)

FC 08 Villingen

Vertrag mit Danilo Cristilli aufgelöst

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen hat den Vertrag mit Youngster Danilo Cristilli aufgelöst. „Danilo konnte uns nicht sagen, wann beziehungsweise ob er überhaupt wieder Fußball spielen wird. Deshalb war die Vertragsauflösung für alle Beteiligten das beste“, begründet der neue FC 08-Sportvorstand Arasch Yahyaijan die Trennung. Für Yahyaijan war es eine „Entscheidung, die mir „menschlich wehtat“. Aus Vereinssicht sei es jedoch ein sinnvoller Schritt gewesen. „Wir müssen auch Planungssicherheit haben“, sagt der Sportvorstand der Nullachter. Der 21-jährige Cristilli war in den vergangenen zwei Jahren von großem Verletzungspech geplagt. Schwere Knieverletzungen warfen ihn immer wieder zurück.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein