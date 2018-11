Volleyball, Dritte Liga, Damen: Trotz des klaren 3:0-Erfolges gegen Aufsteiger SSC Freisen stehen die Volleyballerinnen des TV Villingen weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Das Spiel macht Hoffnung, dass es nicht so bleiben wird. Das Team von Trainer Sven Johansson muss nun zweimal auswärts antreten.

Liga: Im Tabellenkeller der Liga hat sich das Feld der Mannschaften eng zusammen geschoben. Gemeinsam mit Villingen stehen drei weitere Mannschaften bei sechs Punkten. Auch die Plätze sechs und fünf sind bei einem respektive zwei Zählern Abstand wieder im Blickfeld. „Da zeichnen sich einige Partien ab, in denen die Tagesform den Ausschlag geben kann. Freisen hat gegen uns am Samstag viel zugelassen. Davon ist nicht bei jedem Gegner auszugehen. Wir freuen uns schon jetzt auf einige spannende Paarungen“, sagt Johansson. Ganz oben in der Tabelle zieht der SV Sinsheim mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän seine Kreise.

Rückkehr: Nach ihrer langen Verletzungspause sprühte Mittelblockerin Nina Gass am Samstag vor Spielfreude. „Ich habe mich mächtig für sie gefreut. Sie hat viel Punkte gemacht und etliche Bälle abgewehrt. Wir wussten immer, was Nina kann. Leider wurde sie durch die Rückenschmerzen und dem fehlenden Training etwas zurückgeworfen. Sie war am Samstag wieder da, als wäre sie nie weg gewesen“, lobt Johansson.

Alternativen: Durch die Rückkehr von Gass ergeben sich für die Trainer nun einige Möglichkeiten, um personell zu variieren. So könnte Mittelblockerin Felicitas Piossek, die nach ihrer Handverletzung am Samstag noch geschont wurde, auf einer anderen Position eingesetzt werden. „Feli hat schon überall gespielt. Ich hätte da überhaupt keine Bauchschmerzen, sie auf einer anderen Position zu bringen.“ Zudem zeigte Michelle Spomer, dass sie im Mittelblock kein Risiko darstellt. Auch Jule Gaisser, die jüngste Spielerin im Kader, ist im Mittelblock zu Hause.

Angaben: Die Aufschläge, zuletzt von den Trainern bemängelt, hatten am Samstag wieder die gewünschte Qualität. Michelle Feuerstein, die auf Wunsch des Trainers auf ihre Sprungaufschläge verzichtete, zeigte gleich zwei gelungene Serien. Auch Michelle Spomer feuerte in der entscheidenden Phase des Spiels einige Bälle druckvoll über das Netz. Da auf Ramona Dietrich und Nikola Strack bei den Angaben ohnehin Verlass ist, scheint die Mannschaft rechtzeitig wieder eine Stärke gefunden zu haben, die sie in den vergangenen Jahren auszeichnete.

Bäder-Tour: Mit den zwei Spielen in Bad Soden und Bad Vilbel wartet auf die Villinger nun eine Bäder-Tour. Nicht zur Erholung, sondern eher, um das Punktekonto aufzustocken. Bad Soden und Bad Vilbel trafen am Samstag aufeinander, wobei Zweitliga-Absteiger Bad Soden eine unerwartet klare 0:3-Niederlage einstecken musste. Beide Auswärtsreisen sind für die Villingerinnen mit einem großen Aufwand verbunden, sind es doch bis Bad Soden rund 380 und Bad Vilbel 320 Kilometer Anreise.

Zuschauer: Nachdem zuletzt die Zuschauerkurve in den Heimspielen nach unten zeigte, kamen gegen Freisen mit rund 430 Besuchern wieder deutlich mehr. Wichtiger als die nackten Zahlen ist jedoch die Atmosphäre, die von den Fans verbreitet wird. Am Samstag war ab dem ersten Ballwechsel eine Stimmung in der Hoptbühlhalle, die an die besten Zeiten erinnerte. „Die ganze Mannschaft bedankt sich für die Unterstützung. Die Zuschauer haben ein Gespür dafür, dass wir in einer schwierigen Saison stecken. Die Stimmung hat am Samstag enorm gut getan und geholfen. Ich denke, mit unserer Leistung haben wir einiges zurückgezahlt. Wer gegen Freisen da war, kommt sicherlich gern zu den nächsten Heimspielen wieder“, betont Johansson.

