von Vom Dietmar Zschäbitz

Fußball-Bezirksliga: (daz) Nach dem Wiederaufstieg des FC Pfaffenweiler 2015 ging es in den vergangenen drei Jahren für die Elf mit Platz 13, fünf und vier stetig bergauf. Die Mannschaft mischte in der vergangenen Saison sogar lange im Kampf um Platz zwei mit.

„Natürlich wollen wir uns in der kommenden Saison nicht verschlechtern. Wir haben eine junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von rund 24 Jahren, mit der einiges möglich ist. Allerdings ist die Liga durch die zwei Landesliga-Absteiger und guten Aufsteigern einen Tick stärker geworden“, sagt Spielertrainer Patrick Anders.

Drei Neuzugänge hat Pfaffenweiler. Mittelfeldspieler Luca Pantel kam von der A-Jugend des SV Zimmern und spielte in der B-Jugend noch beim SC Freiburg. Vom SV Obereschach kehrte Tom Duffner zurück. Er soll die etablierten Angreifer Florian Herbst und Stefan Link etwas entlasten und seine Abschlussqualitäten ins Spiel einbringen. Aus der eigenen Jugend schaffte Lars Rohrer den Sprung in den Bezirksliga-Kader. Die ebenfalls der eigenen Jugend entwachsenen Daniel Hartung, Luca Czeke und Marc Drzyzga sind genauso wie Burak Bayrak, Lars Huber (beide Mönchweiler) und Bastian Ladwig (FC Wahlwies) zunächst im Kader der zweiten Mannschaft. Diese Elf hat erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die Kreisliga A geschafft, was Anders sehr freut: „Die Abstände zwischen beiden Mannschaften werden sich verringern.“

Wie ein Neuzugang ist Marc Schillinger zu bewerten, der zuletzt im Feld spielte und nun zwischen den Pfosten stehen wird. „Marc hat schon früher im Tor gespielt. Nach dem Abgang unserer bisherigen Nummer eins, Toni Rösch nach Karlsruhe, hat er unser ganzes Vertrauen“, fügt Anders an. Mit Adrian Scholemann gibt es zudem einen neuen Spielführer.

In der Vorbereitung setzt der Trainer vor allem auf die Arbeit mit dem Ball. „Die Gegner stehen oft tief und wir gelten als Favorit. Daher erwarte ich von der Mannschaft auch ein etwas anderes Auftreten. In der vergangenen Vorrunde hat das schon gut geklappt, in der Rückrunde weniger. Wir müssen wieder mehr Ideen entwickeln, mehr Bewegung zeigen und auch mehr Chancen kreieren“, fordert Anders, der von Co-Trainer Lars Huber und Torwarttrainer Ralf Rosenthal unterstützt wird.

In einem ersten Testspiel gewann der FC Pfaffenweiler zu Hause gegen den Partnerverein VfR Pfaffenweiler mit 5:4. Auch alle weiteren Vorbereitungsspiele werden auf eigenem Platz ausgetragen.

Die weiteren Testspielgegner

21. Juli: SC Wellendingen, 25. Juli: FC Löffingen, am 27. Juli: BSV Schwenningen, 4. August: Spvgg. Trossingen und 11. August: SV Dotternhausen.

