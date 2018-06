von SK

Fußball, Aufstiegsrunde zur Bezirksliga: FC Weilersbach – SSC Donaueschingen 4:2 (1:1). (daz) Jubel beim FC Weilersbach. Nach dem 2:1-Hinspielsieg in Donaueschingen gewann die Mannschaft auch das Rückspiel auf eigenem Platz gegen den SSC Donaueschingen. Damit kehren die Weilersbacher nach 35 Jahren wieder in die Bezirksliga zurück.

450 Zuschauer verfolgten die entscheidende Partie um den Aufstieg ins Bezirksoberhaus. Die Gastgeber fanden erneut gut in die Partie, vergaben jedoch in der Startphase durch Tolga Sözer eine gute Möglichkeit. In Spielminute 18 waren die Weilersbacher jedoch erfolgreicher. Mike Köhler setzte sich gekonnt durch und traf zum 1:0. In der 33. Minute durften dann die Donaueschinger jubeln und wieder hoffen. Michael Holwegler traf zum 1:1-Ausgleich für den SSC.

In der Halbzeitpause musste Weilersbach einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Torjäger Sözer musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für Sözer wurde Mohamed Mahjoubi eingewechselt und hatte auch schon kurz nach Wiederanpfiff eine gute Chance, die er allerdings nicht nutzen konnte. Anschließend folgte die beste Phase der Donaueschinger. SSC-Kapitän Ridvan Avim brachte die Gäste in der 61. Minute in Führung. Somit war die Relegationsrunde komplett ausgeglichen. Bei diesem Spielstand wäre es nach der regulären Spielzeit zu einer Verlängerung gekommen.

Weilersbach wurde nach dem Rückstand stärker und verschaffte sich in der 68. Spielminute wieder einen Vorteil durch das 2:2 von Matthias Schleicher (68.). Zehn Minuten später sorgte Sinan Kurban mit dem Treffer zum 3:2 für die Vorentscheidung.

In der Schlussphase erhöhten die Donaueschinger das Risiko, um doch noch die Wende zu schaffen. Dies nutzen die Weilersbacher. Zunächst verpasste Nicola Peluso bei seinem Pfostentreffer nur knapp das 4:2. In der Nachspielzeit war Peluso aber doch noch erfolgreich. Mit einem Strafstoß nach Foul an Mahjoubi machte er alles klar. Als der Unparteiische Peter Becker (Hinterzarten) wenig später sein 1000. Spiel als Schiedsrichter beendete, war der Weilersbacher Jubel riesengroß.

Tore: 1:0 (18.) Mike Köhler, 1:1 (33.) Michael Holwegler, 1:2 (61.) Ridvan Avim, 2:2. (68.) Matthias Schleicher, 3:2 (78.) Sinan Kurban, 4:2 (92./FE) Nicola Peluso. Schiedsrichter: Peter Becker (Hinterzarten). Zuschauer. 450.

FC Weilersbach: G. Riccardi, M. Köhler, A. Köhler, S. Neininger, M. Baumann, D. Rehnert (75. M. Intili), S. Kurban (80. N. Peluso), P. Grathwohl (89. A. Sözer), T. Sözer (45. M. Mahjoubi), M. Schleicher, R. Pastore.

SSC Donaueschingen: C. Podchull, S. Özyldirim, E. Kirch, M. Holwegler, J. Reihs (76. D. Laichner), S. Charton (81. T. Minzer), F. Atar, R. Kozevnikov, R. Avim, M. Gedaschke (63. C. Ewald), R. Vantaggio.

Trainerstimmen NunzioPastore (FC Weilersbach): „Wir haben zwar dumme Gegentore kassiert, uns jedoch ein Chancenplus herausgespielt und verdient gewonnen. Meine Mannschaft hat die gesamte Saison immer zusammengehalten, auch als wir viele Verletzte hatte.“ Thomas Minzer (SSC Donaueschingen): „Es ist uns leider nicht gelungen, noch einmal eine Schippe draufzulegen. Nimmt man beide Aufstiegsspiele zusammen, ist der FC Weilersbach verdient aufgestiegen. Wir werden in der kommenden Saison einen neuen Anlauf nehmen. Ob wir allerdings erneut 66 Punkte erreichen, ist fraglich“.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein